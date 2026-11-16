Natalia Graciano volvió a apostar al amor después de su separación de Matías Martin. La modelo sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una romántica fotografía junto a quien sería su nueva pareja, el cirujano plástico Daniel Mendiondo.
La imagen fue tomada en París y muestra a Graciano muy cerca del hombre con el que estaría comenzando una nueva historia de amor. La publicación no tardó en llenarse de “me gusta” y comentarios de apoyo de distintas figuras, entre ellas Dolores Trull, Teresa Calandra, Conni Ansaldi, Julieta Spina y Lara Bernasconi.
Una de las reacciones más emotivas fue la de Mía Martin, la hija menor que Natalia tuvo con Matías Martin, quien le dejó un emoji de corazón a su mamá.
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Pero hubo otro gesto que llamó especialmente la atención: Matías Martin también reaccionó a la publicación de su exesposa. El conductor le dio “me gusta” a la fotografía y dejó en evidencia una actitud cordial frente a la nueva etapa sentimental de Graciano.
Así, mientras Natalia disfruta de este nuevo vínculo, la reacción de su exmarido no pasó inadvertida y despertó comentarios entre sus seguidores.