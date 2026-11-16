Luisana Lopilato recibió un revés judicial en Uruguay luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno desestimara el reclamo millonario que había iniciado contra una empresa de alarmas por el uso de su imagen en una publicidad que protagonizó cuando era niña. La actriz argentina había reclamado más de dos millones de dólares, pero la resolución estableció que Nautiland S.A. deberá pagarle solamente 4.000 dólares en concepto de lucro cesante, más los intereses legales.

La historia comenzó en 1996, cuando Luisana participó de un comercial de Punta Systems, una compañía de alarmas de Maldonado. En el recordado aviso, una nena le contaba a su osito que se irían al cine y que la casa quedaría protegida por el sistema de seguridad de la empresa. La publicidad tuvo una gran repercusión y la compañía comenzó a utilizar la imagen de la pequeña también en sus camionetas y cartelería identificatoria.

En 2006, Eduardo Lopilato, padre de la actriz, inició un reclamo judicial en Maldonado por la utilización de la imagen de su hija. En aquel momento, la demanda superaba los 50.000 dólares por el supuesto uso indebido, además de otros conceptos por daños y perjuicios. La empresa retiró la publicidad y los elementos gráficos en los que aparecía la niña, pero el conflicto judicial continuó durante los años siguientes.

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EL RECLAMO MILLONARIO DE LUISANA LOPILATO Y EL FALLO DE LA JUSTICIA URUGUAYA

La disputa tomó otra dimensión cuando Punta Systems fue adquirida por la multinacional española Prosegur en 2009. A partir de esa operación, la parte demandante amplió el reclamo contra la compañía internacional y llegó a exigir un porcentaje de su facturación en Uruguay. La cifra reclamada superó los dos millones de dólares, mientras que la demanda contra los antiguos responsables de Punta Systems también fue creciendo.

Después de 13 años de litigio, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno resolvió desestimar los principales reclamos mediante la sentencia 343/2026. En el caso de Prosegur, los magistrados hicieron lugar a la prescripción extintiva planteada por la empresa respecto de la indemnización por responsabilidad extracontractual. La multinacional había adquirido Punta Systems tres años después de que se retirara la publicidad cuestionada.

El aviso de Luisana Lopilato que motivó su demanda en Uruguay (Foto: Montevideo Portal)

Por otra parte, el tribunal desestimó los principales reclamos contra Nautiland S.A., razón social de Punta Systems, aunque dispuso que deberá abonar 4.000 dólares en concepto de lucro cesante, correspondientes al caché artístico, más los intereses legales desde la presentación de la demanda hasta su efectivo pago. De esta manera, el largo enfrentamiento judicial por aquel comercial de la niña y el osito tuvo un desenlace muy diferente al que esperaba la actriz.

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