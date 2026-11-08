Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron con unas vacaciones familiares lejos de los lujos: las fotos

Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron dejar atrás por unos días sus agendas laborales y apostar por un plan completamente diferente. Lejos de los hoteles exclusivos y las grandes ciudades, la pareja organizó una escapada familiar a un camping rodeado de naturaleza, donde disfrutó de momentos especiales junto a sus cuatro hijos.

Fue la propia actriz quien compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que reflejan cómo fueron sus días de descanso. Entre paisajes de montaña, árboles y un lago, la familia eligió desconectarse de la rutina y disfrutar de las pequeñas cosas.

LAS FOTOS DE LAS VACACIONES DE LUISANA LOPILATO Y MICHAEL BUBLÉ

“Desconectar para volver a conectar con la naturaleza, las cosas simples y la familia”, escribió Luisana junto a las postales de la escapada, dejando en claro cuál fue el objetivo del viaje.

Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron con unas vacaciones familiares lejos de los lujos: las fotos

Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron con unas vacaciones familiares lejos de los lujos: las fotos

En una de las imágenes, la actriz aparece sentada sobre una roca, contemplando el paisaje con un look completamente relajado, compuesto por jogging, buzo y zapatillas. En otras fotografías, se puede observar el campamento que compartió con su familia, equipado con sillas plegables y un fogón frente a una imponente vista de las montañas.

Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron con unas vacaciones familiares lejos de los lujos: las fotos

Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron con unas vacaciones familiares lejos de los lujos: las fotos

Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron con unas vacaciones familiares lejos de los lujos: las fotos

Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron con unas vacaciones familiares lejos de los lujos: las fotos

Durante la estadía, Luisana y Michael aprovecharon para realizar distintas actividades al aire libre con sus hijos. Incluso, tuvieron un curioso encuentro con un pequeño cangrejo, que sostuvieron entre sus manos para observarlo de cerca.

Cuando cayó la noche, el fuego se convirtió en uno de los protagonistas de la experiencia. La familia se reunió alrededor de la fogata para compartir tiempo juntos y refugiarse de las bajas temperaturas, en un entorno alejado del movimiento de la ciudad.