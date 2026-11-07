Luciana Salazar celebró su nuevo año de vida con una cena privada rodeada de reconocidas figuras del espectáculo. Entre los famosos que dijeron presente en el evento coordinado por Gaby Álvarez, estaban su íntimo amigo Marcelo Polino, la humorista Lizy Tagliani y el influencer Martín Cirio.

A la velada especial que tuvo como protagonista a la modelo asistieron también la panelista Carolina Molinari, la exmodelo Ana Paula Dutil, el coreógrafo Flavio Mendoza y los hermanos Julieta y Martín Ortega, con quienes brindó con gastronomía y bebidas de primer nivel.

Todos se acercaron para compartir la noche con la cumpleañera, en un encuentro que también fue una oportunidad para ponerse al día y disfrutar entre amigos. Las imágenes de la celebración dejaron ver uno de los momentos centrales de la noche: Luciana frente a su torta de cumpleaños, mientras sus invitados la acompañaban entre aplausos y festejos.

Luciana Salazar celebró su cumpleaños con amigos famosos (Foto: Prensa).

EL LOOK DE LUCIANA SALAZAR PARA SU ÍNTIMO FESTEJO DE CUMPLEAÑOS

Para la ocasión, Luciana Salazar apostó por un look total black de impronta sensual y sofisticada. Eligió un vestido largo y ajustado al cuerpo, confeccionado en encaje floral semitransparente, con mangas largas, un pronunciado escote y aberturas estratégicas en la zona del abdomen y los laterales, unidas por finas tiras negras entrecruzadas.

Luciana Salazar celebró su cumpleaños (Foto: Prensa).

Completó el estilismo con sandalias negras de taco alto, el cabello rubio suelto con ondas y un maquillaje glamoroso en tonos cálidos, con especial protagonismo en los ojos y los labios.

Luciana Salazar celebró su cumpleaños (Foto: Prensa).

LAS FOTOS DEL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LUCIANA SALAZAR

Luciana Salazar celebró su cumpleaños con Julieta Ortega (Foto: Prensa).

Luciana Salazar celebró su cumpleaños (Foto: Prensa).

Luciana Salazar celebró su cumpleaños con Martín Cirio y Carolina Molinari (Foto: Prensa).

Luciana Salazar celebró su cumpleaños con Flavio Mendoza (Foto: Prensa).

Luciana Salazar celebró su cumpleaños con amigos famosos (Foto: Prensa).

Luciana Salazar celebró su cumpleaños con amigos famosos (Foto: Prensa).

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