Después de años de conflicto y reclamos judiciales, Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo que puso fin a la disputa que los enfrentó durante un largo período. Los términos del entendimiento son confidenciales, pero la modelo decidió hablar públicamente sobre lo que significó para ella y su hija Matilda cerrar esta etapa.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Luciana se mostró emocionada y comenzó agradeciendo las muestras de cariño que recibió después de conocerse el desenlace: “Buenas, buenas. Bueno, pasaba por acá para agradecerles de todo corazón la muestra de afecto para Matilda, para conmigo”, expresó.

Luego, dejó en claro que vive el acuerdo como un alivio después de los años de enfrentamiento: “Estamos sumamente felices después de tanto tiempo, de tanta lucha. Nos merecíamos esto, sobre todo Matilda. Y bueno, nada, obviamente que a la larga o a la corta, la verdad siempre triunfa y para mí eso es sumamente gratificante”, afirmó Luciana.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@salazarluli)

Además, contó que decidió involucrarse personalmente en el proceso y llevar adelante el reclamo hasta las últimas consecuencias: “Me puse esta causa muy al hombro, la iba a llevar hasta las últimas consecuencias, pero bueno, se llegó finalmente a un acuerdo, se terminó definitivamente”, sostuvo.

Para Salazar, el cierre del conflicto representa mucho más que el final de una disputa judicial. Según explicó, también significa poder dejar atrás una etapa que definió como muy oscura: “Nos sacamos esa oscuridad para siempre en nuestras vidas”, aseguró, antes de remarcar nuevamente el estado de ánimo que atraviesa junto a su hija: “Así que estamos sumamente felices y agradecidas”.

Finalmente, la modelo aprovechó el video para agradecer a todas las personas que estuvieron cerca de ella y de Matilda durante los años que duró el conflicto: “Así que les mandamos un beso enorme a todos, todos los que nos decían lo mejor”, concluyó.

Luciana Salazar: “Me puse esta causa muy al hombro, la iba a llevar hasta las últimas consecuencias, pero bueno, se llegó finalmente a un acuerdo, se terminó definitivamente. Nos sacamos esa oscuridad para siempre en nuestras vidas”.

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LUCIANA SALAZAR HABLÓ ANTES DE UNA NUEVA AUDIENCIA CON MARTÍN REDRADO Y FUE TAJANTE: “YA ES UNA VERGÜENZA”

Luciana Salazar volvió a presentarse ante la Justicia para una nueva audiencia en el marco del conflicto que mantiene con Martín Redrado por los derechos de su hija, Matilda. Antes de ingresar, la modelo habló con Puro Show y dejó fuertes declaraciones sobre la situación que atraviesa desde hace años.

Consultada sobre si esperaba encontrarse cara a cara con Redrado durante la audiencia, Luli fue contundente: “No tengo ni idea. Yo sí vengo, obviamente. Estoy presente acá defendiendo los derechos de Matilda, ni más ni menos, hasta las últimas consecuencias”.

En cuanto a la posibilidad de que finalmente se alcance un acuerdo, Salazar evitó anticipar qué podía ocurrir y apuntó directamente contra su expareja: “Acá todo va a depender de esta persona. Acá Matilda tiene todo, todos sus derechos garantizados. Y a la larga o a la corta, los derechos de Matilda se van a hacer valer”.

Foto: Captura (eltrece)

Durante la entrevista, la modelo reconoció que está agotada por la extensión del conflicto judicial y cuestionó que la situación lleve tantos años sin una resolución definitiva: “Yo estoy cansada, o sea, yo no puedo creer. Si esto está tantos años en la Justicia, por algo es”, sostuvo. Y agregó una dura reflexión sobre la postura que, según su mirada, mantiene Redrado: “Si él hubiese tenido razón, imaginate que esto no duraba un día”.

Incluso fue más allá al explicar cómo vive los momentos en los que debe compartir un espacio con él: “No tengo ni ganas de cruzármelo. Me lo cruzo porque tengo que venir a estas audiencias judiciales y todo lo que me compromete con la Justicia”.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ocurrió cuando Salazar habló sobre la extensión del proceso y el impacto que, según ella, tiene sobre su hija: “Esto ya no da para más. Esto ya es una vergüenza. Es una vergüenza que se estén jugando con los derechos de una menor, que la Justicia le siga dando tiempo”, disparó.

Foto: Instagram (@martinredrado_)

A casi cinco años del inicio del conflicto, Salazar también habló de lo que le genera encontrarse con Redrado en las audiencias: “La verdad es que no lo miro. No lo puedo mirar. Sinceramente, bajo la mirada, no lo puedo mirar. No parece la persona con la que estuve casi ocho años en mi vida. Bueno, casi diez, porque después nos seguimos viendo”.

Por último, la entrevistada cerró con una pregunta relacionada al vínculo que, según su relato, existió durante los primeros años de vida de Matilda: “No puedo creer que alguien le haga esto a una criatura que, encima, habiéndolo cumplido durante tres años de su vida, compartiendo situaciones de intimidad, durmiendo, haciendo colecho con una menor. ¿A dónde fue ese cariño? Eso es lo que uno no entiende".