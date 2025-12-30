Luciana Salazar volvió a sacudir el mundo del espectáculo al hablar sin vueltas sobre su interminable batalla judicial y mediática con Martín Redrado por la cuota alimentaria de su hija, Matilda.

Invitada a La Mañana con Moria, la modelo sorprendió al contar cuál habría sido, según ella, el verdadero origen del escándalo que los enfrenta desde hace años.

Entre risas, ironías y preguntas filosas de la conductora, Luli no esquivó ningún tema y fue directa al hueso. Aunque reconoció que en su momento la relación funcionaba, dejó en claro que hoy el vínculo está completamente roto: “Lo odio tanto ahora, lo detesto tanto, que ya me cuesta recordar las cosas lindas. Pero sí, en ese sentido estábamos bien”, admitió, en referencia a cómo era su relación amorosa con Redrado cuando estaban juntos.

Foto: Instagram (@salazarluli)

Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando explicó qué fue lo que, para ella, desató la furia del economista y el posterior conflicto legal: “Una de las cosas por las que él me está haciendo todo esto es porque yo no dejé que tuviéramos más relaciones”, lanzó, dejando a todos en el estudio en shock.

Según Salazar, a partir de ese límite que ella puso, todo se desmoronó: “Ahí se encadenó todo”, cerró, dando a entender que la negativa a seguir con la intimidad marcó un antes y un después en la relación.

Luciana Salazar: “Una de las cosas por las que él me está haciendo todo esto es porque yo no dejé que tuviéramos más relaciones”.

LA FURIA DE LUCIANA SALAZAR TRAS ENTERARSE DEL PASO QUE DARÁ MARTÍN REDRADO: “TOMEN NOTA, SEÑORES JUECES”

Luciana Salazar volvió a encender la mecha contra Martín Redrado luego de un dato que le llegó y logró enfurecerla a tal punto de hacer un tremendo descargo en las redes.

El conflicto entre ambos volvió a intensificarse en las últimas semanas. Luli sostiene que Redrado debe cumplir con la cuota alimentaria de Matilda, un acuerdo que —según ella— firmaron voluntariamente.

Aunque Redrado fue embargado por la Justicia por no cumplir con esa obligación, el tema sigue trabado en los tribunales y la tensión aumenta. En ese contexto, Luciana escribió en su cuenta de Instagram un mensaje que no pasó desapercibido: “Me cuentan que un multimillonario, que le gusta que lo llamen ‘un simple economista’, mañana estaría realizando un cumpleaños para cientos de personas en un reconocidísimo parador de Punta del Este”, lanzó sin rodeos, sin nombrar a su ex, pero en clara alusión a él.

Foto: Captura de Instagram Stories (@salazarluli)

“No sea cosa que el día de mañana intente querer buscar la forma de bajar los montos que estipuló a favor de una menor, en los acuerdos que firmó con total conciencia y voluntad”, cerró, visiblemente molesta.