El conflicto judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado por la situación de Matilda sumó en las últimas horas un capítulo inesperado que volvió a sacudir el mundo del espectáculo.

Años después de la separación, y con una disputa que parece no encontrar un punto final, se conoció una condición llamativa que el economista habría impuesto para asumir la responsabilidad económica de la menor hasta su mayoría de edad.

La revelación llegó de la mano de Angie Balbiani en el programa Puro Show, donde aportó detalles clave del expediente judicial. Según contó la panelista, existirían dos correos electrónicos enviados por Martín Redrado a Luciana Salazar que forman parte de la causa y que demostrarían el nivel de involucramiento del economista en las negociaciones privadas entre ambos.

“Tengo dos mails que Martín Redrado le mandó a Luciana Salazar y están en la causa penal, que prueban que él estaba muy involucrado. Me costó un poco conseguirlos”, adelantó Balbiani al aire.

Foto: Instagram (@salazarluli y @martinredrado_)

QUÉ DECÍAN LOS MAILS DE REDRADO A LUCIANA SALAZAR

Pero lo que más impacto generó fue el insólito requisito que, según la panelista, Redrado habría incluido dentro de las cláusulas del acuerdo. De acuerdo a su relato, el economista habría exigido que Luciana Salazar no tenga parejas públicas como condición para hacerse cargo del colegio y la manutención de Matilda.

“Una de las cosas que pide Redrado, para que vean el grado de extorsión, es que Luciana Salazar no pueda tener parejas públicas. Eso está dentro de las cláusulas”, aseguró Angie, generando sorpresa en el estudio.

Ante la incredulidad de sus compañeros, Balbiani reforzó su versión con un dato que no pasó desapercibido: “Dentro del acuerdo por el cual Redrado accede a pagar el colegio y mantener a Matilda, dice que Luciana Salazar no puede tener parejas públicas. De hecho, si lo pensás, no se conoció ninguna pareja de Luciana post Redrado”.