El mail que Martín Redrado le había enviado a Luciana Salazar en octubre de 2020 salió a la luz este miércoles, y a través de la filtración quedó en evidencia la fortaleza del vínculo entre el economista y la modelo pese a que a esa altura ya estaban separados.

Bajo el asunto “hablar”, Redrado se dirigió a Luli luego de una de las tantas discusiones que tuvieron: “Pena que te hayas enojado sin tener yo nada que ver”.

Por eso, Martín enfatizó que le “encantaría hablar del tema”.

El mail de Martín Redrado a Luciana Salazar por Matilda.

De todas formas, lo relevante estaba al final, ya que enfatizó sus ganas de dialogar sobre “el futuro de Martu, que es lo que más importa”.

Al final, Redrado firmó: “A tu dispocisión”.

Cuándo fue que Redrado le mandó el mail a Salazar

El mail fue en plena pandemia, en momentos en que Redrado ya estaba en pareja con Lulú Sanguinetti.

Martín Redrado y Lulú Sanguinetti.

De ese entonces es que Salazar tiene fotos de Martín visitando a Matilda a escondidas, y seguía aportando para su crianza.

Para Luciana es una prueba más del vínculo afectivo y legal que Redrado habría asumido con la niña concebida por un tratamiento de fertilidad a través de subrogación de vientre.

Adelante. ...de la oposición Martín. 23 del 10 del 2020. Correcto. En la pandemia, Mariana, 23 del 10 del 2020, el tema que Martín ha hablado... Cuando ella está lista en la casa del golf. En zona norte. Es todo un diálogo por mail. Qué loco que chatean por mail. Claro. Porque, mirá lo que dice abajo. Pará, pará, un segundo, porque te voy a retratar este mail, Mariana. Sí. Él estaba ya en pareja con Lulú. Y este mail, que ahora vamos a ver lo que dice abajo, tiene que ver con que Martín, en este momento, veía a Matilda a escondidas. ¿Te acuerdas que ayer yo te conté que Martín seguía viendo a Matilda, encontrándose durante la separación? Bueno, este mail lo constata. Ahí Luciana Salazar le responde, me duele y me molesta que me digas, bueno, un Martín, pregúntale, que gano yo con exactitud. Pregúntate. Pregúntate, perdón. Pregúntate, que gano yo con exactitud, que Martín, que es la mujer más joven de la ciudad, yo tengo una cena, pero después de la cena, evidentemente ahí se planea un encuentro. Claro, todo esto era un chat vía mail. Mail. Se debían tener bloqueados. Ah. Deben estar bloqueados, entonces él le mandó el mail y ella le respondió por mail. O sea, claro. Imagino, no sé. No sé que él estaba dispuesto a colaborar, digamos. No, que él colaboraba, que aparte también consideraba a Matilda, no quiero decir una hija, pero sí alguien muy cercano. A ver, me encantaría hablar el tema y el futuro de Matu, que es lo que importa. O sea, el futuro de Matu. El futuro tiene que ver con el bienestar. Sí, el colegio, la vida. Que es a lo que se comprometió y que entiendo es el conflicto. ¿De cuándo era la data? ¿Del 20? 17. Y del 17 era el documento. Mayo del 17. O sea, claro, esto ha sido un conflicto desde el inicio. De hecho, pero recordemos, perdón. Pero perdón, Guido, él paga tres años. Él paga tres años. O sea, hasta febrero del 2020. Hasta acá. O sea, hasta hace unos meses antes de este mail, él venía aportando dinero. Después él deja de poner dinero. Él deja de aportar. Ustedes saben lo que es una niña. No, no, no, Marcelo. ¿Pero qué? Aparece Lulú, chicos. A ver. Él deja de pagar cuando se ponen pareja. Cuando se ponen pareja. Ella estaba en pareja. Empieza a conocer a Lulú. Se arma un escándalo ahí porque hay una foto de Lulú y de Martín en un restaurante, en la Recova, o ahí por Libertador, cerca. Luciana se entera. Pasa todo lo de la brujería. Pasa esto de que Martín iba a Zona Norte, le regalaba cosas a Matilda. Pero está dicho, pero pará, pará. Mirá, esa foto. Mirá. Mirá las fotos que nunca querías que salgan a la luz. Mirá. Pero, mirá, pero escuche. Esto es lo más doloroso, ¿no? Porque el vínculo con esa nena. Digo, más allá del dinero, perdón. Obvio. Pero desde el sentido común y desde ser mamá. Yo veo esa foto y digo, ¿qué pasó con eso? O sea, cómo está lleno de figuras. Padres abandónicas. Abandónicas. Porque no quiero decir padres porque no serían padres, bla. Pero digo, ese vínculo, ¿no? ¿Y cuál decís? El de él con ella. El de heredero con la niña. O sea, esto es lo que pasa. Yo te digo, el mayor dolor para mí. Está bien, pero igual cada vez que alguien le da un beso a un chico, no es que tiene que hacerse cargo toda la vida. No, pero si vos acompañaste. Pero esas imágenes son diferentes. No, pero pará. Eso no es así. Por eso yo preguntaba, ¿qué lo convierte? Habría que preguntarle a Alejandro Morgan. El trabajo de brujería que aludió Sáfora, evidentemente, no funcionó. Era el del congelador de ayer. Era de Martina Luciana. No, el congelador y el amarre. Eso fue anterior a esto. Amarre. El amarre. Yo creo que era... Pero sí, ella estaba en la casa. No estaba con Lutuel. No funcionó. Y ella encuentra el pote congelante. Ah, fue anterior. Ah, la brujería. El congelador, sí. Pensé que el amarre. El amarre. Ese no funcionó. Ese no funcionó. No, realmente no funcionó.