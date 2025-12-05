Luciana Salazar volvió a encender la mecha contra Martín Redrado luego de un dato que le llegó y logró enfurecerla a tal punto de hacer un tremendo descargo en las redes.

El conflicto entre ambos volvió a intensificarse en las últimas semanas. Luli sostiene que Redrado debe cumplir con la cuota alimentaria de Matilda, un acuerdo que —según ella— firmaron voluntariamente.

Aunque Redrado fue embargado por la Justicia por no cumplir con esa obligación, el tema sigue trabado en los tribunales y la tensión aumenta. En ese contexto, Luciana escribió en su cuenta de Instagram un mensaje que no pasó desapercibido: “Me cuentan que un multimillonario, que le gusta que lo llamen ‘un simple economista’, mañana estaría realizando un cumpleaños para cientos de personas en un reconocidísimo parador de Punta del Este”, lanzó sin rodeos, sin nombrar a su ex, pero en clara alusión a él.

“No sea cosa que el día de mañana intente querer buscar la forma de bajar los montos que estipuló a favor de una menor, en los acuerdos que firmó con total conciencia y voluntad”, cerró, visiblemente molesta.

EL DESOPILANTE COMENTARIO DE LUCIANA SALAZAR SOBRE POR QUÉ VENDE SU ROPA DE MANERA ONLINE

Luciana Salazar volvió a dar que hablar y, fiel a su estilo, lo hizo con humor, glamour y un comentario que no pasó desapercibido. En una nota que dio a Puro Show, la modelo explicó por qué decidió comenzar a vender su ropa de manera online.

“No soy de repetir mucho la ropa. Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho”, comenzó diciendo Luli, sincera sobre la montaña de outfits que tenía en su vestidor.

Pero el momento más divertido llegó cuando recordó lo que dijeron en el piso del programa: “Y como, no sé quién decía ahí, yo no las puedo llevar a una iglesia”, lanzó, contundente.