Hace más de dos décadas que Luciana Salazar explotó en los medios y ahora lanzó su feria americana online de ropa. La actriz y modelo se animó a revelar cuánto tiene de lolas para poder vender algunas prendas y sorprendió.

“Vos sos muy chiquitita... ¿Cuánto medís de busto?“, indagó Pampito en pleno vivo.

Entonces, exconejita y referente de una plataforma para adultos contó en Puro Show: “No tengo tanto como piensan”.

Luciana Salazar. (Foto: @salazarluli)

Cuánto tiene Luciana Salazar de busto

Ahí argumentó: “Lo que pasa es que al ser chiquitita y tener espalda chiquita parece mucho“.

“Pero en realidad debo tener 90″ centímetros de perímetro alrededor del pecho".

Luciana y Matilda Salazar. (Foto: @salazarluli)

La duda era para poder venderle uno de los vestidos usados Nancy Duré, quien aclaró que tenía “95”.