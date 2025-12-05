Hace más de dos décadas que Luciana Salazar explotó en los medios y ahora lanzó su feria americana online de ropa. La actriz y modelo se animó a revelar cuánto tiene de lolas para poder vender algunas prendas y sorprendió.
“Vos sos muy chiquitita... ¿Cuánto medís de busto?“, indagó Pampito en pleno vivo.
Entonces, exconejita y referente de una plataforma para adultos contó en Puro Show: “No tengo tanto como piensan”.
Cuánto tiene Luciana Salazar de busto
Ahí argumentó: “Lo que pasa es que al ser chiquitita y tener espalda chiquita parece mucho“.
“Pero en realidad debo tener 90″ centímetros de perímetro alrededor del pecho".
La duda era para poder venderle uno de los vestidos usados Nancy Duré, quien aclaró que tenía “95”.