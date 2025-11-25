El futuro Pampito y Matías Vázquez como dupla de conductores quedó sellado, en medio de la reorganización de la grilla de eltrece para 2026, que incluyó el estreno de Las Chicas de la Culpa.
La decisión de Adrián Suar, Pablo Codevilla y Eduardo Coco Fernández es que Puro Show continúe durante el año que viene, según pudo confirmar este sitio. Este martes, Pampito y Vázquez firmaron la renovación del contrato.
El ciclo que completan Carolina Molinari, Ángeles Balbiani, Nancy Duré y Pochi de Gossipeame (Marcia Frisciotti) había cumplido 200 programas al aire a mediados de octubre.
Qué había dicho Pampito sobre la continuidad de Puro Show
En una entrevista con Ciudad, el propio Pampito había anticipado sus ganas de renovar: “Por lo pronto seguimos en el verano. Cuando arrancamos Puro Show dije “ojalá pueda hacer una temporada completa”. Y ahora qué digo, “ojalá pueda hacer una segunda temporada”.