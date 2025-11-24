El debut de Las Chicas de la Culpa será este domingo a las 21 por eltrece, y Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias se aseguraron a Adrián Suar como primer invitado a incomodar.

El grupo, que viene arrasando en los escenarios y se ganó el corazón del público con su estilo directo y sin vueltas, ahora apuesta a conquistar la pantalla chica con un formato original, atrevido y cargado de sorpresas.

En cada emisión, el cuarteto trasladan todo su universo creativo y esa química que las hace únicas.

Adrián Suar: Foto: Movilpress

Un show que mezcla humor, juegos y entrevistas sin filtro

El programa promete una combinación explosiva de humor, entrevistas, juegos, improvisación y momentos inesperados, siempre con una mirada irreverente sobre la vida y los vínculos.

Las Chicas de la Culpa. (Foto: eltrece)

La propuesta es simple: reírse de todo, animarse a decir lo que nadie dice y cerrar el domingo con una sonrisa.

Cada semana, un invitado especial se suma a la mesa para compartir anécdotas, sumarse a los juegos y dejarse llevar por el clima distendido y divertido que proponen las chicas.

Mujeres que se animan a todo

Malena, Connie, Fernanda y Natalia son referentes del humor argentino y, juntas, forman un cuarteto imparable que se animan a decirlo todo, sin filtro y con una frescura que promete renovar el prime time.

Las Chicas de la Culpa. (Foto: eltrece)

El ciclo es una invitación a relajarse, reírse y disfrutar de un humor en estado puro, hecho por mujeres que no le temen a nada.