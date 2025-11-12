La esperada dupla Adrián Suar y Natalia Oreiro llega por primera vez al cine con “Yo, Narciso”, una nueva comedia romántica dirigida por Suar que promete conquistar al público argentino a partir de agosto de 2026.
Producida por Preludio y Pampa Films, y distribuida por Star Distribution, la película reúne humor, ironía y una mirada actual sobre el amor y el narcisismo en tiempos de redes sociales.
Adrián Suar y Natalia Oreiro, una pareja explosiva
Después del éxito de 30 Noches con mi Ex y MazelTov, Adrián Suar vuelve a dirigir y protagonizar una historia que combina ternura y sátira con su sello inconfundible.
En Yo, Narciso, Suar comparte protagonismo con Natalia Oreiro, con quien ya había conquistado al público en Solamente vos por eltrece y que ahora debuta a su lado en la pantalla grande.
De qué trata “Yo, Narciso”
Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo contemporáneo. Para comprender mejor a su “sujeto de estudio”, decide infiltrarse en su mundo.Su caso de investigación es Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático y exitoso cirujano estético.
Bajo una falsa identidad, Rocío se presenta como paciente interesada en un retoque. Pero lo que empieza como un experimento académico pronto se convierte en un juego de seducción donde nada sale como lo planeado.Entre citas, mentiras y enredos, Rocío intentará mantener su investigación bajo control, aunque el corazón —y el ego— no siempre obedecen a la razón.
¿Podrá mantener la distancia sin caer en su propio experimento?
Yo, Narciso es una comedia romántica de enredos que retrata con humor la obsesión por la imagen, el ego masculino y los laberintos del deseo.
Reparto de “Yo, Narciso”
- Adrián Suar
- Natalia Oreiro
- Julieta Zylberberg
- Sofía Morandi
- Mariano Saborido
- Andy Chango
- Eleonora Wexler
- Camila Peralta
Participación especial: Moria Casán
Ficha técnica de “Yo, Narciso”
- Dirección: Adrián Suar
- Guion: Pablo Solarz y Adrián Suar
- Producción: Preludio y Pampa Films
- Distribución: Star Distribution
- Género: Comedia
- Rodaje: Octubre – Noviembre 2025
- Estreno: Agosto 2026
- Productores: Adrián Suar, Pablo E. Bossi, Agustín Bossi y Pol Bossi
- Productores ejecutivos: Diego Andrasnik, Juan Lovece y Maximiliano Lasansky