La esperada dupla Adrián Suar y Natalia Oreiro llega por primera vez al cine con “Yo, Narciso”, una nueva comedia romántica dirigida por Suar que promete conquistar al público argentino a partir de agosto de 2026.

Producida por Preludio y Pampa Films, y distribuida por Star Distribution, la película reúne humor, ironía y una mirada actual sobre el amor y el narcisismo en tiempos de redes sociales.

Adrián Suar y Natalia Oreiro, una pareja explosiva

Adrián Suar en el rodaje de "Yo, Narciso" Por: MARCOS LUDEVID 2025

Adrián Suar y Natalia Oreiro en el rodaje de "Yo, Narciso"

Después del éxito de 30 Noches con mi Ex y MazelTov, Adrián Suar vuelve a dirigir y protagonizar una historia que combina ternura y sátira con su sello inconfundible.

En Yo, Narciso, Suar comparte protagonismo con Natalia Oreiro, con quien ya había conquistado al público en Solamente vos por eltrece y que ahora debuta a su lado en la pantalla grande.

Juan y Aurora (Suar y Oreiro), la pareja protagonista de Solamente vos.

De qué trata “Yo, Narciso”

Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo contemporáneo. Para comprender mejor a su “sujeto de estudio”, decide infiltrarse en su mundo.Su caso de investigación es Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático y exitoso cirujano estético.

Video: el back de "Yo Narciso"

Bajo una falsa identidad, Rocío se presenta como paciente interesada en un retoque. Pero lo que empieza como un experimento académico pronto se convierte en un juego de seducción donde nada sale como lo planeado.Entre citas, mentiras y enredos, Rocío intentará mantener su investigación bajo control, aunque el corazón —y el ego— no siempre obedecen a la razón.

¿Podrá mantener la distancia sin caer en su propio experimento?

Yo, Narciso es una comedia romántica de enredos que retrata con humor la obsesión por la imagen, el ego masculino y los laberintos del deseo.

Video: así se filma "Yo Narciso"

Reparto de “Yo, Narciso”

Adrián Suar

Natalia Oreiro

Julieta Zylberberg

Sofía Morandi

Mariano Saborido

Andy Chango

Eleonora Wexler

Camila Peralta

Participación especial: Moria Casán

Ficha técnica de “Yo, Narciso”