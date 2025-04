La sonrisa de Adrián Suar expresa una alegría inédita en su vida como productor audiovisual, y es porque sabe que con Mazel Tov desbloqueó un nuevo nivel tanto como actor, pero sobre todo como director de la comedia dramática, y lo admitió sin pruritos en la entrevista con Ciudad.

Una vez más, Suar tuvo la idea que llevó Pablo Solarz al guión, y producción de Preludio y Tolmur, que dio como resultado un film en el los espectadores que vayan a verla en cines a partir de este jueves 17 se reirán mucho, y también podrán lagrimear un poco de emoción dentro del cine.

Pillo, Adrián además se rodeó de un elenco de artistas consagrados como Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Natalie Pérez para que hagan de sus hermanos en la película, a Rodolfo Ranni como su tío y némesis, y a Lorena Vega como su exesposa compinche, que además también es psicóloga como en Envidiosa.

Adrián Suar habló con Ciudad sobre Mazel Tov. (Foto: Ciudad)

Ciudad: -Adrián, felicitaciones por la película. Hubo gente alrededor mío que lloró y que se rió al mismo tiempo.

Suar:-¿Y cómo hacés para llorar y reírte al mismo tiempo?

Ciudad: -Natalie Pérez lo hizo perfecto.

Suar: -¿Ah, sí? ¿Lo hizo Natalie?

Benjamín Rojas, Natalie Pérez, Adrián Suar y Fernán Mirás. (Foto: Prensa Mazel Tov)

Ciudad: En la película.

Suar: -¡Es verdad! Sí.

Ciudad: -¿Viste la película?

Suar: -Sí, la vi, la vi. Bueno, primero te agradezco. ¿Y a vos cómo la pasaste?

Ciudad: -La pasé muy bien, me emocionó. Pude dejar de verte a vos, Adrián, persona de tantas novelas. Y me compenetré con la película, el personaje, con la historia. Me hizo acordar a películas de Daniel Burman como El abrazo partido, o El rey del once, que hablan de la colectividad y es un cine más profundo.

Mazel Tov, la nueva película de Adrián Suar.

Suar: -Sí, es una película que habla de los vínculos familiares. O sea, puede ser una película judía, católica, italiana, española. Porque en realidad el Mazel Tov es una expresión de la cole que yo conozco muy bien y me sentía que iba justo para la película. Como está atravesada por cuatro momentos que son situaciones de la vida, como un casamiento, un nacimiento, la muerte y la herencia de la muerte. Son situaciones propias que todo el mundo ha vivido más, o menos, o sabe, o le va a llegar en cualquier momento. Entonces en ese sentido tratamos de vincularlos con la emocionalidad de esas situaciones.

Benjamín Rojas, Natalie Pérez, Adrián Suar y Fernán Mirás. (Foto: Mazel Tov)

Ciudad: -¿Podríamos afirmar que es tu mejor película? La más lograda, la más completa en cuanto al nivel de las actuaciones, el guión sólido, tu dirección...

Suar: -¿Para vos es la mejor película mía?

El trailer de Mazel Tov, la nueva película de Mazel Tov.

Ciudad: -Sí. Yo creo que tiene derecho a transitar festivales. Por ahí las otras eran más pasatistas.

Suar: -Esta es la mejor en el sentido de... Yo siempre digo que la emocionalidad y las películas son un poco más profundas, que generan empatía de este vínculo lo conozco, son las que me gustan a mí mucho, por eso la hice.

Adrián Suar mano a mano con Ciudad. (Foto: Ciudad)

Yo que vengo de hacer películas más pasatistas, como Dos más dos; Me casé con un boludo; o las que he hecho que te pueden gustar más, pero yo soy muy fanático de esas. No de las mías, me gusta mucho ese cine. Si no hubiese crecido con el paso de tiempo, todavía estaría haciendo esas de enredos, de vodevil, me hacen reír, me gustan. Yo las disfruto. Las disfruto de hacerlas y me gustan cuando las veo en otros.

Adrián Suar en su rol de director de Mazel Tov. (Foto: Prensa Mazel Tov)

Dicho esto, este también soy yo, es otra parte mía. En Polka durante muchos años como productor he hecho Trátame bien, Locas de Amor, Vulnerables. Esto vendría a ser lo que fue Locas de Amor o Vulnerables, o ese tipo de temáticas más profundas, donde pasa esto que decís vos. Y bueno, estoy feliz porque es el cine que también me gusta y voy a seguir por ese camino.

“Estoy feliz porque es el cine que también me gusta y voy a seguir por ese camino”. ADRIAN SUAR.

Ciudad: -¿Estás intentando virar tu carrera como Guillermo Francella para algo más pretencioso, más cinearte?

-No. Bueno, no, sí, no tengo la obsesión. Me gusta este personaje. Es distinto. Si bien a veces dicen, ‘¿Quién es el que actúa?’ Parece que Adrián y el personaje es lo mismo. Por momentos sí, soy yo que le pongo el cuerpo a un personaje que tiene una dinámica distinta. No es lo mismo el Suar de Me casé con un boludo que el de Dos más dos. No es lo mismo el de Corazón loco que otra película que hice. Son distintas cosas que atraviesa el personaje, pero tiene como un denominador el enredo, la comedia, el apuro, el absurdo, el que se falsifica algo para hacerse pasar.

Mazel Tov.

Pero las películas emocionales... yo creo que voy a ir por ese lado también.

Ciudad: -¿Qué te da mazel (suerte) en tu vida hoy?

Suar: -Mazel Tov es eso, es como felicidades, enhorabuena, bendiciones. Y Mazel también en la colectividad es tener un poco de suerte. Tenés Mazel. Y Mazel, por ejemplo, para mí es estrenar una película, como estrenamos ahora el 17 de abril. Eso es Mazel. Espero que le vaya bien, que todo lo que le está pasando a la gente que dicen me gustó, que la verdad que es la primera vez, te diría en mi vida, que es de 10 personas a 9 les gusta. mi promedio es más bajo. De 10 estoy en 6 que les gusta y 4 no. Ahora estoy de 10, a 9 les gusta. O sea que levanté la vara de las últimas películas mías y eso me da alegría.

“Es la primera vez, te diría en mi vida, que es de 10, a 9 les gusta, mi promedio es más bajo. (...) O sea que levanté la vara de las últimas películas mías y eso me da alegría”. ADRIAN SUAR.

Ciudad: -¿Y cuáles son los tzures (problemas) de tu vida hoy?

Suar: -Los problemas. Y a veces tengo problemas, siempre hay problemas laborales, a veces hay tzures en el canal, en el 13. Los problemas que son lindos de sortear y de trabajar para mejorar. Boca a veces es un tzures. Pero es el equipo de mi corazón, de mi alma, a quien amo. Pero siempre va a resolver y ya estamos de nuevo volviendo.

Ciudad: -¿Cómo fue la experiencia de dirigirte y dirigir a Fernán Mirás o Lorena Vega, que son actores de fuste?

Suar: -Bien, entienden. Gente buena, amigos. Se habla, se comprende, se sienten cómodos porque es un espacio que van a poder expresar lo que la escena requiere y tenemos casi pensamientos parecidos en el diagnóstico de cada escena, por más allá de los matices de qué ves que yo no veo o qué no ves que yo estoy viendo.

Gustavo Bermúdez, Adrián Suar y Juan Lovece en el 28 Festival de cine de Málaga. (Foto: prensa Mazel Tov)

Llegamos a un acuerdo fácilmente y se dejan dirigir, porque de última el director es el que termina ordenando.

Ciudad: -En esta adrenalina que te genera el estreno de la película, ¿estás entusiasmado para volver a producir ficción en la tele de aire?

Suar: -Sí, quiero. Quiero pronto volver a la tele de aire. Siento que la gente lo está esperando, o yo lo estoy esperando, o tengo las ganas. Creo que la gente tiene ganas. Hay un buen momento para volver a hacer una linda ficción en la pantalla de eltrece.

EDICIÓN: FERNANDO HALPERÍN.