Daniela Celis volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras contar públicamente los motivos de su separación de Thiago Medina, el padre de sus gemelas.

En una charla íntima con Martín Cirio, la ex participante de Gran Hermano, conocida como “Pestañela”, fue contundente al explicar por qué terminó la relación, lo que desató una ola de críticas hacia Thiago en redes sociales.

Sin embargo, Durante otra participación en Rumis, Daniela Celis reveló un deseo sexual oculto que sorprendió a todos. “Hoy estoy más cerca de que me guste una mina que un flaco. Las mujeres te calientan más que un tipo paj…”, lanzó sin filtro, generando repercusiones inmediatas entre sus seguidores.

Daniela Celis habló de su separación de Thiago Medina (Foto: captura de eltrece).

En ese mismo espacio, Daniela justificó su decisión de hablar del tema y se mostró reflexiva: “La familia siempre va a estar, pero tus hijos necesitan verte bien. Tenés que ser su ejemplo. Fueron dos años intensos: los ocho meses de embarazo más el año y medio de las bebas. Él me acompañó, la gente pensaba que no, pero sí”.

DANIELA CELIS SOBRE LA INTIMIDAD CON THIAGO MEDINA

Sin embargo, reconoció que la pasión con Thiago no era como al principio. “Ya no era todo ‘traca traca’ ocho veces por día como antes. Pero él siempre fue un divino, me decía ‘estás hermosa’, me levantaba el ánimo y la autoestima”, recordó con ternura.

Consultada sobre si alguna vez pensaron en abrir la pareja, la mediática fue sincera: “Sí, lo pensé al principio, antes de quedar embarazada. Después él lo volvió a plantear, pero yo le dije que no quería en ese momento”.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram (@thi4go_km)

Finalmente, ante la pregunta de si había estado con una mujer, Daniela Celis confesó que no, pero no descartó la posibilidad: “No, por eso creo que me atrae… porque es algo nuevo, algo diferente”.