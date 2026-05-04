Lee tu horóscopo diario del 4 de mayo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna en Sagitario impulsa expansión laboral y te posiciona mejor frente a colegas. Tus ideas ganan respaldo y decisiones estratégicas abren oportunidades. Momento de crecer con visión y liderazgo.
Tauro: Jornada para fortalecer vínculos profesionales y generar acuerdos favorables. La Luna en Sagitario mejora tu proyección y te ayuda a captar apoyos para avanzar con seguridad en proyectos importantes.
Géminis: La Luna en tu opuesto activa competencia positiva y te impulsa a destacarte. Vincularte con personas influyentes fortalece tu posición y abre caminos de crecimiento profesional sostenido.
Cáncer: Esta energía favorece planes de expansión, estudios o viajes ligados al trabajo. Nuevos horizontes impulsan avances y acuerdos que mejoran tu desarrollo profesional con mayor proyección.
Leo: La Luna en Sagitario potencia tu creatividad y te ubica en un lugar de acción favorable. Tus ideas brillan, cortás con lo improductivo y avanzás hacia objetivos más sólidos y ambiciosos.
Virgo: Excelente jornada para renovar ideas laborales y retomar proyectos postergados. La Luna en Sagitario impulsa cambios positivos que mejoran tu visión y te ayudan a proyectar crecimiento.
Libra: Día favorable para pensar a futuro y organizar proyectos con optimismo. La Luna en Sagitario mejora perspectivas laborales y te impulsa a tomar decisiones con más confianza y claridad.
Escorpio: Esta energía te impulsa a valorar decisiones estratégicas y apoyarte en experiencias sólidas. Intercambios económicos y acuerdos laborales muestran señales positivas de crecimiento.
Sagitario: Con la Luna en tu signo se activan desafíos que impulsan tu crecimiento profesional. Es momento de asumir iniciativas, mostrar liderazgo y avanzar con entusiasmo hacia nuevas metas.
Capricornio: La Luna en Sagitario renueva tu optimismo y fortalece tu capacidad de trabajo. Mejoran perspectivas laborales y aparecen oportunidades para avanzar con más seguridad y visión.
Acuario: Proyectos colectivos se activan y retomar charlas con socios o aliados trae avances. La Luna en Sagitario impulsa ideas innovadoras que pueden transformarse en logros concretos.
Piscis: Jornada de acción para dar forma a ideas ambiciosas y transformar planes en hechos. La Luna en Sagitario impulsa decisiones valientes que mejoran tu rumbo profesional y tu confianza.
Fuente: Jimena La Torre.