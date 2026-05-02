La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 4 hasta el 8 de mayo del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Sagitario impulsa expansión laboral y te posiciona mejor frente a colegas. Tus ideas ganan respaldo y decisiones estratégicas abren oportunidades. Momento de crecer con visión y liderazgo.

Tauro: Jornada para fortalecer vínculos profesionales y generar acuerdos favorables. La Luna en Sagitario mejora tu proyección y te ayuda a captar apoyos para avanzar con seguridad en proyectos importantes.

Géminis: La Luna en tu opuesto activa competencia positiva y te impulsa a destacarte. Vincularte con personas influyentes fortalece tu posición y abre caminos de crecimiento profesional sostenido.

Cáncer: Esta energía favorece planes de expansión, estudios o viajes ligados al trabajo. Nuevos horizontes impulsan avances y acuerdos que mejoran tu desarrollo profesional con mayor proyección.

Leo: La Luna en Sagitario potencia tu creatividad y te ubica en un lugar de acción favorable. Tus ideas brillan, cortás con lo improductivo y avanzás hacia objetivos más sólidos y ambiciosos.

Virgo: Excelente jornada para renovar ideas laborales y retomar proyectos postergados. La Luna en Sagitario impulsa cambios positivos que mejoran tu visión y te ayudan a proyectar crecimiento.

Libra: Día favorable para pensar a futuro y organizar proyectos con optimismo. La Luna en Sagitario mejora perspectivas laborales y te impulsa a tomar decisiones con más confianza y claridad.

Escorpio: Esta energía te impulsa a valorar decisiones estratégicas y apoyarte en experiencias sólidas. Intercambios económicos y acuerdos laborales muestran señales positivas de crecimiento.

Sagitario: Con la Luna en tu signo se activan desafíos que impulsan tu crecimiento profesional. Es momento de asumir iniciativas, mostrar liderazgo y avanzar con entusiasmo hacia nuevas metas.

Capricornio: La Luna en Sagitario renueva tu optimismo y fortalece tu capacidad de trabajo. Mejoran perspectivas laborales y aparecen oportunidades para avanzar con más seguridad y visión.

Acuario: Proyectos colectivos se activan y retomar charlas con socios o aliados trae avances. La Luna en Sagitario impulsa ideas innovadoras que pueden transformarse en logros concretos.

Piscis: Jornada de acción para dar forma a ideas ambiciosas y transformar planes en hechos. La Luna en Sagitario impulsa decisiones valientes que mejoran tu rumbo profesional y tu confianza.

MARTES

Aries: La Luna en Capricornio pide avanzar con prudencia y estrategia. Confiar en tu criterio mejora decisiones laborales y abre cambios favorables. Hablar con precisión fortalece acuerdos y oportunidades.

Tauro: La Luna en otro signo de tierra fortalece relaciones laborales y mejora tu estabilidad. Es un día para consolidar acuerdos, ordenar prioridades y avanzar con resultados más sólidos y sostenidos.

Géminis: Esta energía activa compromiso y enfoque en decisiones profesionales. La Luna en Capricornio te ayuda a organizar mejor tus ideas y sostener proyectos que pueden crecer con bases más firmes.

Cáncer: La Luna en tu signo opuesto impulsa mejoras en vínculos laborales y acuerdos estratégicos. Escuchar otras perspectivas te ayuda a crecer y encontrar soluciones con mayor madurez profesional.

Leo: La Luna en Capricornio favorece éxito material y consolidación laboral. Tus esfuerzos ganan respaldo, mejoran resultados y te permiten sostener una posición profesional más estable y reconocida.

Virgo: Con la Luna en otro signo de tierra aportás orden y eficiencia a proyectos compartidos. Tu rol dentro del equipo se fortalece y decisiones bien pensadas generan mejoras concretas en el trabajo.

Libra: Aun con desacuerdos, la Luna en Capricornio impulsa avances laborales. Sostener constancia y enfoque te permite ver resultados de esfuerzos pasados y fortalecer tu proyección profesional.

Escorpio: La Luna en Capricornio activa relaciones laborales productivas y mejora decisiones estratégicas. Tu capacidad para liderar proyectos se potencia y abre caminos de crecimiento sostenido.

Sagitario: Jornada para bajar el ritmo y reorganizar prioridades. La Luna en Capricornio pide administrar energía y enfocarte en objetivos realistas. Avanzás mejor si elegís apoyos confiables y concretos.

Capricornio: Con la Luna en tu signo se activan decisiones clave y charlas que impulsan tu desarrollo laboral. Tu liderazgo crece y el reconocimiento llega por resultados sostenidos y bien construidos.

Acuario: La Luna en Capricornio mejora vínculos profesionales y favorece acuerdos importantes. La comunicación fluye con mayor claridad y aparecen oportunidades si actuás con criterio y visión práctica.

Piscis: Esta energía te lleva a enfocarte en trabajo y objetivos concretos. La Luna en Capricornio ordena prioridades, fortalece tu disciplina y ayuda a transformar deseos en resultados profesionales.

MIÉRCOLES

Aries: Plutón retrógrado en Acuario impulsa revisar estrategias laborales y transformar viejas dinámicas. Ajustar vínculos profesionales y cambiar enfoques te permite fortalecer proyectos con visión más innovadora.

Tauro: Este tránsito te lleva a replantear metas profesionales y estructuras de poder en el trabajo. Revisar ambiciones con profundidad fortalece decisiones y mejora tu posicionamiento a largo plazo.

Géminis: Plutón retrógrado en Acuario favorece revisar ideas, estudios y estrategias de expansión laboral. Cambiar creencias limitantes impulsa decisiones más audaces y crecimiento profesional sostenido.

Cáncer: Este tránsito activa revisión de recursos compartidos, inversiones y alianzas laborales. Soltar esquemas rígidos permite transformar acuerdos y fortalecer tu estabilidad profesional y económica.

Leo: Plutón retrógrado en tu signo opuesto impulsa revisar asociaciones y dinámicas profesionales. Ajustar vínculos, negociar mejor y redefinir compromisos fortalece proyectos compartidos y crecimiento sostenido.

Virgo: Esta energía favorece transformar hábitos de trabajo y mejorar procesos cotidianos. Revisar métodos, optimizar recursos y soltar cargas improductivas impulsa resultados más sólidos y eficientes.

Libra: Plutón retrógrado en Acuario activa revisión creativa y cambios en proyectos personales. Innovar con estrategia fortalece tu proyección profesional y abre oportunidades de crecimiento más auténticas.

Escorpio: Este tránsito impulsa revisar bases laborales, estructuras internas y decisiones de largo plazo. Transformar lo que ya no sostiene crecimiento mejora tu estabilidad y tu dirección profesional.

Sagitario: Plutón retrógrado favorece revisar acuerdos, comunicación y estrategias laborales. Reformular ideas con profundidad mejora negociaciones, fortalece alianzas y potencia proyectos innovadores y duraderos.

Capricornio: Este tránsito impulsa revisar recursos, valor profesional y decisiones económicas. Transformar cómo administrás tu energía fortalece resultados y mejora tu crecimiento laboral a largo plazo.

Acuario: Plutón retrógrado en tu signo activa una profunda revisión de identidad profesional. Replantear objetivos, liderazgo y estrategias te permite redirigir tu crecimiento con más poder y autenticidad.

Piscis: Esta energía impulsa revisar procesos internos que afectan tu trabajo. Soltar patrones inconscientes y redefinir prioridades fortalece decisiones, mejora enfoque y prepara avances profesionales sostenidos.

JUEVES

Aries: Sol en Tauro y Luna en Capricornio favorecen decisiones laborales firmes y avances sostenidos. Tu iniciativa encuentra estructura para crecer, ordenar recursos y consolidar metas concretas con respaldo.

Tauro: La combinación de Sol en tu signo y Luna en Capricornio fortalece estabilidad, productividad y resultados. Es un gran momento para consolidar proyectos, mejorar ingresos y avanzar con visión estratégica.

Géminis: Esta energía favorece acuerdos, planificación y mejoras en recursos compartidos. Ordenar prioridades con disciplina impulsa proyectos que ganan solidez y abren oportunidades profesionales duraderas.

Cáncer: Sol en Tauro y Luna en Capricornio impulsan alianzas laborales y acuerdos productivos. El trabajo en equipo se fortalece y permite construir bases más firmes para crecer con estabilidad.

Leo: Esta combinación activa reconocimiento profesional y mejora tu posición laboral. La constancia rinde frutos, ordenás metas con claridad y avanzás hacia resultados concretos con mayor respaldo.

Virgo: Sol en Tauro y Luna en Capricornio potencian organización, productividad y visión práctica. Excelente momento para consolidar proyectos, optimizar recursos y lograr avances sostenidos en el trabajo.

Libra: Esta energía favorece acuerdos, inversiones y decisiones profesionales bien pensadas. Ordenar recursos y sostener estrategia fortalece tu crecimiento y mejora resultados a largo plazo.

Escorpio: Sol en Tauro y Luna en Capricornio impulsan asociaciones sólidas y mejoras en proyectos compartidos. El compromiso profesional crece y permite avanzar con estructura y estabilidad.

Sagitario: La combinación favorece productividad, orden y concreción de objetivos laborales. Tomar decisiones prudentes mejora resultados y fortalece proyectos con proyección sostenida.

Capricornio: Con la Luna en tu signo y el Sol en Tauro se potencia tu liderazgo, disciplina y crecimiento profesional. Excelente momento para consolidar logros, asumir responsabilidades y avanzar firme.

Acuario: Esta energía mejora la organización del trabajo y fortalece decisiones estratégicas. Construir con paciencia y criterio permite avances concretos, estabilidad y mejores perspectivas económicas.

Piscis: Sol en Tauro y Luna en Capricornio favorecen proyectos colectivos, estructura y crecimiento sostenido. El trabajo en equipo da frutos y permite transformar ideas en logros concretos.

VIERNES

Aries: La Luna menguante favorece resolver temas pendientes y ordenar dinámicas en el trabajo. Bajás tensiones, comprendés mejor a otros y fortalecés tu liderazgo para dirigir proyectos con mayor eficacia.

Tauro: Esta Luna menguante impulsa cierres favorables en acuerdos y proyectos compartidos. Asociarte con personas confiables mejora resultados, mientras decisiones prácticas fortalecen tu crecimiento profesional.

Géminis: La Luna menguante te ayuda a cerrar etapas laborales abiertas y redefinir prioridades. Resolver pendientes libera energía para avanzar con más foco, estabilidad y mejores oportunidades de crecimiento.

Cáncer: Propuestas laborales toman forma concreta con esta Luna menguante. Retomar temas pendientes permite destrabar proyectos, ordenar objetivos y avanzar con mayor seguridad hacia metas profesionales.

Leo: Jornada para revisar compromisos y ordenar prioridades en el trabajo. La Luna menguante favorece decisiones maduras y fortalece tu vocación, impulsando proyectos que requieren mayor dedicación.

Virgo: La Luna menguante te ayuda a resolver tareas pendientes y mejorar tu organización laboral. Ordenar recursos y sostener disciplina trae estabilidad, resultados concretos y mayor seguridad profesional.

Libra: Esta Luna menguante impulsa depurar vínculos y elegir mejor tus alianzas laborales. Decisiones estratégicas fortalecen acuerdos, mientras resolver asuntos pendientes mejora tu proyección profesional.

Escorpio: La Luna menguante favorece revisar relaciones dentro del trabajo y distinguir apoyos reales. Seleccionar mejor tus alianzas fortalece proyectos y mejora decisiones en temas compartidos.

Sagitario: Sentís mayor compromiso para concretar tareas pendientes y cerrar etapas que ya no suman. La Luna menguante impulsa definiciones claras y te ayuda a avanzar con más enfoque laboral.

Capricornio: La Luna menguante acelera decisiones y te impulsa a descartar lo improductivo. Elegir mejor dónde poner energía fortalece proyectos y mejora resultados profesionales de largo plazo.

Acuario: Con la Luna menguante en tu signo se activan definiciones importantes. Ordenar vínculos y prioridades mejora acuerdos, mientras tu iniciativa fortalece proyectos y nuevas oportunidades laborales.

Piscis: Esta Luna menguante trae respuestas pendientes y ayuda a proyectar con más claridad. Resolver temas abiertos mejora tu enfoque y permite consolidar acuerdos beneficiosos para tu trabajo.