Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Este 3 de mayo desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su mesaza al reconocido actor argentino Gustavo Garzón y la actriz Mercedes Funes.

Mercedes Funes (Foto: redes sociales).

También serán de la partida de este fin de semana la influencer y actriz Barbie Vélez, el asesor de moda y conductor de La Jaula de la Moda, Fabián Medina Flores y el actor Imanol Rodríguez.

Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND: LO ÚLTIMO QUE SE SABE

Mirtha Legrand decidió hablar públicamente sobre su estado de salud y llevar calma con un mensaje directo y sincero. A través de sus redes sociales, la conductora publicó un texto en el que explicó que, por recomendación médica, deberá quedarse unos días más en su casa: “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, comenzó diciendo en un posteo que subió a Instagram Stories.

Además, Mirtha aclaró que atravesó “un cuadro viral normal de esta época del año”, aunque reconoció que necesitará continuar con reposo para recuperarse completamente: “Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”, sumó, dejando en claro que priorizará su bienestar.

La legendaria conductora comenzó hace aproximadamente 3 semanas con síntomas compatibles con un resfrío, con el correr de las horas el cuadro se habría intensificado, diagnósticándole así una bronquitis y según revelaron tiene indicado reposo hasta el domingo.

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