Una vez más, Mirtha Legrand marcó tendencia desde su icónica “mesaza” y dejó a todos sin palabras con el look que eligió para una nueva emisión de La Noche de Mirtha.

Antes de dar inicio formal al programa, la diva se tomó unos minutos para lucir su outfit y compartir todos los detalles con su estilo inconfundible: “Miren qué vestido divino tengo hoy. Es vestido negro y blanco. Es mini paillette y tiene cristales. Es divino”, expresó la conductora, visiblemente entusiasmada.

En la imagen, se la pudo ver radiante, de pie junto a su escritorio, con un diseño que combina elegancia clásica con un toque moderno: la parte superior en blanco contrasta con la falda negra completamente bordada en brillos, generando un efecto sofisticado y glamoroso. El corte, entallado y con mangas largas, resalta su figura, mientras que los detalles en cristales aportan ese sello de lujo que nunca falta en sus looks.

Foto: Captura (eltrece)

Fiel a su estilo, Mirtha también destacó al creador del vestido: “Es de Claudio Cossano, que está en la calle Arenales 1659. Vayan que tiene cosas divinas y a buenos precios”, recomendó, sumando un guiño cómplice para su audiencia.

Pero no todo quedó en el vestido. La conductora también hizo foco en sus accesorios, elevando aún más el conjunto: “Los anillos y los aros, miren qué divinos son. Tengo una pulserita, divina también”, detalló, disfrutando cada detalle.

¡Una verdadera diva!

Mirtha Legrand: “Miren qué vestido divino tengo hoy. Es vestido negro y blanco. Es mini paillette y tiene cristales“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MIRTHA LEGRAND FUE A VER ROCKY Y DESCOLOCÓ A NICO VÁZQUEZ CON UNA PREGUNTA PICANTE

Fiel a su costumbre de no perderse lo mejor de la cartelera porteña, Mirtha Legrand dijo presente en el teatro para saldar una cuenta pendiente: fue a ver Rocky, el exitoso espectáculo protagonizado por Nico Vázquez y Dai Fernández.

La cita fue en el Teatro Lola Membrives, donde la obra inspirada en el icónico boxeador creado por Sylvester Stallone viene arrasando y acaba de consagrarse con el ACE de Oro. Como suele ocurrir, la llegada de Mirtha revolucionó la noche: el público la recibió con aplausos y su presencia se convirtió en uno de los grandes momentos de la velada.

Acompañada por su asesor Héctor Vidal Rivas y un grupo de amigos, la diva siguió la función desde una ubicación privilegiada, atenta a cada detalle del musical que adapta la historia de Rocky Balboa al formato teatral.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Pero el momento más comentado llegó después. Tras el final, Nico Vázquez y Dai Fernández se acercaron a saludarla personalmente y fue ahí cuando Mirtha, fiel a su estilo sin filtro, lanzó una pregunta que desató risas: “¿Vos, este cuerpo lo tenías antes?”.

El comentario no fue casual: el actor atravesó una intensa transformación física para meterse en la piel del boxeador, con meses de entrenamiento y preparación.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Lejos de incomodarse, el intercambio se dio en un clima distendido y afectuoso, con risas incluidas, que continuó con elogios por parte de la conductora: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco… Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó, generando aún más aplausos.

El cariño fue recíproco. Horas más tarde, Vázquez volcó su emoción en redes sociales: “Te admiro tanto Mirtha. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”.