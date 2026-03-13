El cine argentino ofrece películas que cubren los diferentes géneros, y la comedia es uno de ellos. Para muchos, ideal para disfrutar el fin de semana. Así aparece La última fiesta, una divertida ficción con Nico Vázquez, Alan Sabbagh, Benjamín Amadeo y Eva De Dominici.

El filme cuenta con la dirección de Nicolás Silbert y Leandro Mark, así como el guion pertenece a Lucas Bucci, Tomás Sposato y Agustina Tracey.

Con una duración de 104 minutos, fue estrenada hace exactamente una década y ahora se encuentra disponible en las plataformas de streaming Prime Video y HBO Max.

De qué trata La última fiesta

Después de dejar atrás una relación de años, Dante, un empleado de museo, se deja convencer por sus amigos Alan y Pedro para realizar una fiesta en una lujosa mansión prestada con el objetivo de levantar el ánimo.

Pero esa noche, en medio de la confusión y los excesos, una bella mujer logra hechizar a Alan, y termina por llevarse un valioso cuadro de la casa. Sucede que el cuadro es propiedad de un hombre sumamente peligroso.

Tres amigos en La última fiesta, que arrasa en el streaming

De este modo, el trío deberá encontrarla antes de devolver el lugar en condiciones al verdadero dueño con la mayor resaca de sus vidas. En la búsqueda se topan con traficantes, mafiosos y hasta actores pornos, que impiden que el objetivo se logre rápidamente.

Qué dijeron las críticas sobre la película

El filme La última fiesta recibió críticas mixtas, y fue definida como una comedia juvenil estilo estadounidense (tipo ¿Qué pasó ayer?) con toques locales. Hay coincidencia en que se trata de una película bien narrada, con un amplio despliegue de recursos de producción, un impecable acabado técnico y actuaciones convincentes dentro del espíritu lúdico y absurdo de la propuesta general.

De todas formas, hay críticas que consideraron que carecía de una buena historia y se hacía larga. Además, señalaron los siguientes aspectos:

Actuaciones. Se valoró positivamente el trabajo de Alan Sabbagh y el elenco secundario.

El tráiler de la película La Última Fiesta, con Nicolás Vázquez y Eva de Dominici.

Guion y tono. Especialistas marcaron que la propuesta alterna entre momentos de humor logrados y chistes infantiles o situaciones forzadas.

Producción. Señalan un intento arriesgado de realizar cine de género (comedia de aventuras) en Argentina, logrando un buen nivel técnico.

Eva De Dominici deslumbra con su belleza.

Cómo es el reparto de La última fiesta