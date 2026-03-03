Netflix ya tiene disponible en su catálogo Cortafuego, un thriller psicológico español ambientado en un incendio forestal que avanza sin control, con Joaquín Furriel y Belén Cuesta como pareja protagónica.

Dirigida por David Victori (Sky Rojo y No matarás), la película combina suspenso, drama familiar y tensión constante, con una historia atravesada por el duelo, la pérdida y la desconfianza.

De hecho, el director apostó por una forma de rodaje poco convencional. Gran parte de las escenas se filmaron sin que los actores vieran al equipo técnico, con cámaras ocultas y pruebas previas con otros intérpretes para ubicar los encuadres.

De qué trata Cortafuego

La trama inicia después de la muerte del marido de Mara. Junto a su hija Lide, su cuñado Luis, la mujer de éste, Elena, y el hijo de ambos, la mujer viaja a la casa de verano familiar ubicada en una zona boscosa. Quiere vender la propiedad y cerrar una etapa marcada por el dolor.

Pero tras una discusión familiar, Lide desaparece en el bosque casi al mismo tiempo en que se desata un incendio forestal de gran magnitud. A medida que las llamas avanzan, las autoridades deciden suspender la búsqueda y ordenan una evacuación inmediata de la zona, dejando a la familia sin apoyo oficial.

El tráiler oficial de Cortafuego, por Netflix.

Mara se niega a abandonar la búsqueda y junto a sus familiares desafía la orden de evacuación y se adentra en el bosque, incluso sabiendo del peligro del fuego. El tiempo corre en contra y cada paso implica un riesgo mayor.

Entonces aparece Santi, el guarda forestal de la zona, una posible ayuda para orientarse en un entorno cada vez más hostil, aunque su confianza es dudosa desde el inicio y las sospechas comienzan a instalarse.

El filme de 107 minutos subraya que el incendio no es la única amenaza. Los personajes empiezan a revelar secretos, mentiras y tensiones acumuladas: el desplazamiento del peligro hacia lo humano es uno de los ejes centrales del relato.

Cortafuego está disponible en Netflix.

Cortafuego no se limita a contar la desaparición de una niña en un contexto de desastre natural, sino que recurre a esta premisa para poner a prueba los límites morales de sus protagonistas.

El gran momento de Furriel

Joaquín Furriel aportó una intensidad con su personaje de Luis que sostuvo buena parte del conflicto. No necesitó largos parlamentos. Alcanzó una mirada para sembrar la duda.

Su presencia en la película consolidó su proyección internacional. En 2026, el actor argentino de 51 años volvió a posicionarse en el centro de una producción de alto impacto en Netflix. Y como lo viene haciendo, esta vez se probó en un género que exige precisión emocional.

