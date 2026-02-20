“Descansar en paz” es una película protagonizada por Griselda Siciliani y Joaquín Furriel; es furor en Netflix y combina tensión, drama y una fuerte carga emocional.

La historia, dirigida por Sebastián Borensztein y basada en la novela del escritor Martín Baintrub, presenta un relato inquietante que explora hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que ya no tiene salida.

El thriller psicológico que tiene a Griselda Siciliani y a Joaquín Furriel como estrellas escaló posiciones entre los films más vistos de la plataforma este fin de semana largo.

Griselda Siciliani y Joaquín Furriel protagonizan un thriller psicológico que es furor en Netflix | Créditos: Instagram @chenetflix

“DESCANSAR EN PAZ”, EL THRILLER DE SICILIANI Y FURRIEL

La trama gira en torno a Sergio Dayán, un pequeño empresario que enfrenta una crisis económica asfixiante. Endeudado, sin poder afrontar compromisos básicos y bajo la presión constante de un prestamista que amenaza su vida y la de su familia, el protagonista vive atrapado en un escenario desesperante.

Griselda Siciliani y Joaquín Furriel protagonizan un thriller psicológico que es furor en Netflix | Créditos: Instagram @chenetflix

Mientras intenta mantener las apariencias frente a su esposa Estela, interpretada por Siciliani, ocurre un hecho que marcará un antes y un después: el atentado a la AMIA en 1994. En ese contexto caótico, Sergio encuentra una oportunidad inesperada para desaparecer y dejar atrás su identidad, convencido de que esa drástica decisión puede proteger a sus seres queridos.

A partir de ese momento, el personaje inicia una existencia marcada por el aislamiento, el silencio y la distancia emocional, en una transformación que constituye el eje central del film.