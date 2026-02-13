En medio de la preocupación por la salud de Luciano Castro, se conoció un dato que deja en claro el fuerte vínculo que mantiene con Griselda Siciliani pese a la separación.

La información la dio a conocer Santiago Sposato en A la tarde, donde reveló cómo fue la actitud de la actriz apenas supo de la internación de su ex: “Me dicen que Griselda Siciliani se puso a disposición”, comnezó diciendo el panelista.

“Obviamente ya estaba al tanto de todo esto, pero tuvo conversaciones con la gente de la clínica y, por supuesto, si necesitan algo, ella está ahí”, agregó.

El gesto fue celebrado en el programa. “Muy bien, una buena actitud”, remarcaron en el ciclo de América, destacando la predisposición de la actriz en un momento tal delicado y sensible.

SE SUPO QUÉ TELÉFONO DEJÓ LUCIANO CASTRO COMO CONTACTO DE EMERGENCIA TRAS SU INTERNACIÓN

A poco de conocerse algunos detalles sobre la internación de Luciano Castro por voluntad propia, en LAM revelaron que el actor habría dejado a Griselda Siciliani como contacto de emergencia en el centro donde se encuentra.

“Cuando estás internado en este lugar, tenés que dejar un teléfono de contacto. Y el teléfono que Luciano habría dejado es el de Griselda”, contó Pepe Ochoa, sorprendiendo a todos con su información exclusiva.

La decisión del actor de elegir a su expareja para recibir llamadas de urgencia generó controversia y especulaciones, dado que en medio de su difícil situación, la presencia de Sabrina Rojas, madre de sus hijos, también podría haber sido una opción.

“No es Sabrina, es Griselda”, expresó Pepe, dejando en claro que, a pesar de la distancia emocional entre ellos, el vínculo sigue siendo lo suficientemente fuerte como para que Luciano la eligiera en un momento tan delicado.

Pepe Ochoa: “Cuando estás internado en este lugar, tenés que dejar un teléfono de contacto. Y el teléfono que Luciano habría dejado es el de Griselda Siciliani”.

El periodista explicó que, aunque el actor puede usar su teléfono durante su internación, lo hace solo en momentos específicos, y con el objetivo de comunicarse con su entorno más cercano: “Lo puede usar, pero solo para chequear llamadas, no redes ni nada de eso”, precisó.

Si bien aún no se ha confirmado si Griselda está al tanto de esta decisión, Ochoa aclaró que la actriz podría estar apoyando a Luciano en este proceso: “Yo le escribí a Griselda, pero todavía no me contestó”, cerró.