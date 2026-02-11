Moria Casán sorprendió al revelar detalles del vínculo cercano que comenzó a construir con Griselda Siciliani y Luciano Castro, la pareja que llegó a un abrupto y escandaloso final luego de que se hiciera mediática una presunta infidelidad del actor.

Al frente de La Mañana con Moria, la diva contó que mantiene contacto frecuente con Castro y dejó entrever cómo lo atraviesa este momento personal.

Captura de eltrece, La Mañana con Moria.

Qué habló Moria Casán con Luciano Castro

“Estoy hablando seguido con Luciano Castro. No voy a decir nada, solamente que él está bien. En un tiempo prudencial va a empezar a hablar. Hablo casi a diario”, aseguró Moria, marcando que el actor, por ahora, eligió el silencio.

Luego fue más allá y reveló el sentimiento que aún lo atraviesa: “Está extrañando muchísimo al amor de su vida que es Griselda”.

La conductora también destacó el cariño que les tomó a ambos y cómo nació la relación entre ellos: “Ellos son mis nuevos amigos, compartí con ellos unas noches divinas en Mar del Plata... Pegamos onda, verdad. Estamos empezando a tener una amistad hermosa”.

Sobre el presente emocional del actor, agregó: “Cuando se pueda hablaremos tranquilos con Lu. Él está muy bien, sanando algunas cosas”.

Qué fue lo que más le dolió a Griselda Siciliani de la infidelidad de Luciano Castro

En cuanto a Siciliani, Moria fue clara al explicar el trasfondo de la ruptura: “Griselda está dolida porque no hubo cuidado. Horizontalmente seguirán porque son apasionados y se aman”.

Y cerró con una definición contundente sobre el vínculo entre ambos: “Él está tan enamorado de ella, que está pasado de rosca. Y Griselda lo quiere mucho”.