Este viernes 3 de abril, Maxi López cumplió 42 años y las redes sociales se llenaron de mensajes para el exfutbolista. Como era de esperarse, los saludos más destacados llegaron de parte de sus hijos, de su esposa Daniela Christiansson y de su ex, Wanda Nara.
La modelo Daniela Christiansson, pareja de Maxi y madre de sus hijos menores, Elle y Lando, le dedicó unas palabras llenas de sentimiento: “Feliz cumpleaños a mi hombre increíble. El padre de mis hijos. Mi ancla, mi lugar en la vida. Me enamoré de ti hace años y te amo aún más hoy. Incondicionalmente”.
Wanda Nara tampoco se quedó atrás y, fiel a su estilo, eligió un mensaje corto pero cargado de complicidad. Usando sus segundos nombres, la empresaria le escribió: “Feliz cumple, Gastón. Te quiero”. Maxi no tardó en responderle: “Gracias Solange”.
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Por su parte, los tres hijos que Maxi tuvo con Wanda no quisieron quedarse afuera del festejo virtual. Valentino compartió una foto junto a sus hermanos y le escribió: “Feliz cumple, pa”.
Constantino eligió una imagen con su papá y sumó: “Hoy cumple el mejor. Te quiero, pa”. Por su parte, Benedicto también se sumó al homenaje con una postal familiar y un mensaje directo: “Feliz cumple al mejor papá”.