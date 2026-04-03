Este viernes 3 de abril, Maxi López cumplió 42 años y las redes sociales se llenaron de mensajes para el exfutbolista. Como era de esperarse, los saludos más destacados llegaron de parte de sus hijos, de su esposa Daniela Christiansson y de su ex, Wanda Nara.

La modelo Daniela Christiansson, pareja de Maxi y madre de sus hijos menores, Elle y Lando, le dedicó unas palabras llenas de sentimiento: “Feliz cumpleaños a mi hombre increíble. El padre de mis hijos. Mi ancla, mi lugar en la vida. Me enamoré de ti hace años y te amo aún más hoy. Incondicionalmente”.

Wanda Nara tampoco se quedó atrás y, fiel a su estilo, eligió un mensaje corto pero cargado de complicidad. Usando sus segundos nombres, la empresaria le escribió: “Feliz cumple, Gastón. Te quiero”. Maxi no tardó en responderle: “Gracias Solange”.

El mensaje de Daniela Christiansson a Maxi López

El mensaje de Wanda Nara y la respuesta de Maxi López

Los apasionados mensajes de Wanda Nara y Daniela Christiansson a Maxi López

Por su parte, los tres hijos que Maxi tuvo con Wanda no quisieron quedarse afuera del festejo virtual. Valentino compartió una foto junto a sus hermanos y le escribió: “Feliz cumple, pa”.

Los saludos de los hijos de Maxi López

Los saludos de los hijos de Maxi López

Los saludos de los hijos de Maxi López

Constantino eligió una imagen con su papá y sumó: “Hoy cumple el mejor. Te quiero, pa”. Por su parte, Benedicto también se sumó al homenaje con una postal familiar y un mensaje directo: “Feliz cumple al mejor papá”.