Aunque hoy asegura que construyó un vínculo sano con Iván Noble, Julieta Ortega reconoció que los primeros tiempos después de la separación estuvieron marcados por los celos. Invitada al programa Otro día perdido, la actriz sorprendió al contar una anécdota que protagonizó con el músico y que, con el paso del tiempo, recuerda entre risas.

Mario Pergolini le preguntó cómo era la relación que mantiene actualmente con el padre de su hijo. “Él es un muy buen exmarido”, respondió Julieta sin dudar. Cuando el conductor quiso saber si ella también había sido una buena ex, la actriz fue completamente sincera: “Yo ahora sí”, lanzó entre carcajadas.

A continuación, explicó que el proceso de separación no fue sencillo para ella. “Era muy celosa al principio. No, yo mejoré muchísimo. Yo era muy celosa y ahora detesto a la gente celosa. Me pone muy, muy de mal humor la gente celosa”, confesó.

LA BROMA QUE CASI LE PROVOCA UN SUSTO A IVÁN NOBLE

Julieta recordó la que considera una de las peores travesuras que le hizo.

“Una vez le hice una cosa muy fea. Él estaba saliendo con una chica muy famosa y muy linda. Yo estaba que trinaba, aunque ya tenía novio hacía un montón. Era de jodida nada más”, relató.

Fue entonces cuando reveló el engaño que improvisó para inquietarlo. “Lo llamé suponiendo que estaba con ella. Yo estaba en mi casa con mi hijo, pero le dije: ‘Estamos entrando al barrio cerrado, te estoy dejando a Benito’. Todo mentira. Mi hijo estaba ahí al lado jugando. Lo quise... quise que se le parara el corazón un rato”, contó entre risas.

Iván Noble, Julieta Ortega y su hijo, protagonistas de una charla imperdible (Foto: Web).

La confesión sorprendió a Pergolini, que reaccionó con humor y cerró el momento diciendo: “No te hacía así, Julieta”.

Con el tiempo, la actriz asegura que dejó atrás esa etapa y que hoy la relación con Iván Noble atraviesa un presente completamente distinto, basado en el respeto y la buena convivencia como padres de Benito.