A menos de dos semanas de la muerte de Ernestina Pais, la investigación judicial sumó un dato clave: el informe toxicológico confirmó que la conductora no había consumido alcohol ni drogas al momento del accidente que terminó con su vida.

La información, que aporta un elemento importante a la causa, se conoció mientras familiares y seres queridos continúan atravesando el dolor por la pérdida de la conductora.

En ese contexto, su hijo, Benicio Guyot, volvió a emocionar desde las redes sociales con un sentido homenaje dedicado a su mamá: “Te extraño”, escribió sobre unas fotos en las que se lo ve de niño con su mamá, y que acompañó con un emoji de un corazón roto.

Foto: Instagram (@benicioguyot) Por: Fabiana Lopez

El mensaje llegó pocas horas después de que se conociera el resultado del informe toxicológico, una novedad que volvió a poner el foco sobre el caso de Ernestina Pais, pero que también coincidió con este íntimo y emotivo gesto de su hijo, quien eligió recordar a la conductora desde el amor.

Benicio Guyot: “Te extraño”.

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EL INFORME TOXICOLÓGICO DE ERNESTINA PAIS CONFIRMÓ UN DATO CLAVE SOBRE SU MUERTE

A días de la trágica muerte de Ernestina Pais, se conocieron los resultados de los análisis toxicológicos realizados tras el accidente ferroviario que terminó con la vida de la conductora.

La información fue dada a conocer en LAM, donde explicaron que el informe finalmente llegó a la Justicia y revelaron cuál fue la conclusión del estudio: "Hay una noticia seria que tiene que ver con el fallecimiento de Ernestina. Acaban de aparecer los exámenes toxicológicos de Ernestina, que falleció en el accidente con el tren hace unos días“, anunció Ángel de Brito en vivo.

Luego, detallaron el resultado del análisis: "El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. El informe toxicológico determinó que no hay presencia de alcohol ni sustancias en sangre“, agregó, basándose en la información que publicó el periodista Rodrigo Alegre en las redes sociales.

Foto: Captura (América)

La noticia generó alivio en el panel, especialmente por las versiones y especulaciones que circularon después del accidente. Además, remarcaron la importancia de comunicar el dato debido a los rumores que habían surgido tras la muerte de la periodista: "Por todo lo que se especuló, obviamente es importante también contar esto, porque el día del choque se dijo, y los días siguientes, todo“, cerraron.