A una semana de la trágica muerte de Ernestina Pais (54), Benicio Guyot compartió en Instagram un conmovedor encuentro con Charly García.

“Con un enorme. Gracias”, escribió Benicio junto al posteo que publicó con el legendario músico, acompañado por el emoji de un corazón.

El conmovedor encuentro del hijo de Ernestina Pais con Charly García tras la muerte de su mamá

Mientras atraviesa el duelo por la muerte de su mamá, el joven también volvió a agradecer las innumerables muestras de cariño que recibió en los últimos días. “Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias”, escribió el pasado 1 de julio.

Benicio, de 22 años, era el único hijo de Ernestina Pais, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

El mensaje de Benicio Guyot a cinco días de la muerte de su mamá, Ernestina.

Desde que se conoció la noticia de la muerte de la conductora, amigos, colegas, figuras del espectáculo y admiradores le dedicaron sentidos mensajes de despedida, reflejando el afecto, el respeto y la profunda conmoción que generó su fallecimiento.

Benicio Guyot, en el último adiós de su mamá, Ernestina Pais (Foto Movilpress)

Murió Ernestina Pais

El 26 de junio, Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente ferroviario. La conductora falleció luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

“El resultado preliminar de la autopsia determinó que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, lo que coincide con el impacto del tren, que fue de lleno sobre el lado del conductor”, indicó el informe inicial.