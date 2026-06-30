La muerte de Ernestina Pais, ocurrida a los 54 años, sigue generando una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. A tres días de su fallecimiento, Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti la homenajearon en Storytime, el programa de Bondi Live, donde compartieron emotivos recuerdos de la conductora.

En medio de la charla, salió a la luz una historia desconocida que refleja la calidad humana de Ernestina y la enorme solidaridad con la que enfrentaba la vida, incluso mientras atravesaba sus propias dificultades.

El gesto solidario de Ernestina Pais que emocionó a todos (captura de Storytime)

El gesto solidario de Ernestina Pais que emocionó a todos

Tras escuchar los recuerdos de Nazarena y Barbie, fue Alejandra Maglietti quien reveló un episodio que, hasta ahora, no se conocía públicamente.

“Una amiga mía era amiga de Ernestina y me contó que, en el último tiempo, el padre había tenido un problema de salud. Ernestina fue al hospital a darle una mano. Se puso el problema al hombro, movió todo para que lo atendieran. Una generosidad”, contó Maglietti, visiblemente emocionada.

El emotivo recuerdo de Nazarena Vélez

Durante el programa, Nazarena Vélez confesó que la noticia de la muerte de Ernestina la golpeó profundamente.

“La muerte de Ernestina me pegó muy fuerte. Yo la conocía mucho. Trabajamos, fue compañera de Barbie”, dijo Vélez.

Luego recordó cómo era en el trato cotidiano: “Era una mujer tan orgánica, tan amorosa, tan siempre para arriba, tan copada”.

Con la voz quebrada, agregó: “Ernestina siempre estaba contenta y luchó mucho por estar bien. Luchó mucho hasta con ella misma. Se los cuento y me dan ganas de llorar, pero la quiero recordar con alegría porque fue una mujer íntegra, hermosa. Le quiero mandar un beso a su hijo”.

Barbie Vélez también destacó la calidez de Ernestina Pais

Por su parte, Barbie Vélez, quien compartió trabajo con la conductora, también expresó su tristeza y recordó el cariño que despertaba en quienes la conocieron.

“Yo creía que no era cierto, por eso te mandé el mensaje. Era una mina increíble”, dijo la actriz.

Y destacó una de las cualidades que más la marcó: “Nunca la vi de mal humor. Buena onda, siempre con una palabra de aliento y estando mucho para los demás”.

Tras escuchar la historia contada por Maglietti, Nazarena cerró el homenaje con una frase que resumió el sentimiento del equipo.

“Una genia. La vamos a recordar con mucho amor, con mucho respeto, como ella se merece”, cerró Naza, movilizada.

El conmovedor gesto de Alejandro Guyot para despedir a Ernestina Pais (Foto Instagram)

Murió Ernestina Pais

El 26 de junio, Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente ferroviario. La conductora falleció luego de que el vehículo que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.