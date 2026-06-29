A un día del entierro de Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita, Diego Ramos habló en vivo con Moria Casán sobre el profundo impacto que provocó la muerte de su compañera de El divorcio del año. En ese contexto, reveló qué le dijo Milka Truol, la madre de la conductora, durante la despedida.

Milka Truol, mamá de Ernestina (Foto: Movilpress)

Diego Ramos recordó el dolor por la muerte de Ernestina Pais

El actor contó que le tocó salir en el Teatro Nini Marshall para comunicarle al público que la función quedaba suspendida por un problema personal de una de las integrantes del elenco.

“Estábamos todos muy movilizados y pensé que iba a poder guardar la compostura. Fue muy shockeante para todos, y lo sigue siendo, porque el día anterior habíamos hecho función y durante todo el día habíamos estado hablando de la función de la noche”, expresó en La mañana con Moria.

Diego Ramos recordó el dolor por la muerte de Ernestina Pais (captura de eltrece)

Además, Ramos desmintió una de las versiones que circuló tras el accidente.

“Ernestina no estaba llegando tarde. Ella era muy puntual y era un teatro que estaba cerca de su casa”, aseguró.

Luego explicó cómo el elenco se enteró de la tragedia.

“Nos enteramos de lo que pasó porque una periodista llamó a José María Muscari y le preguntó por el accidente de Ernestina con el tren”, recordó Ramos.

Diego Ramos (Foto: Movilpress)

La frase de la mamá de Ernestina Pais que conmovió a Diego Ramos

Durante la entrevista, Moria Casán le consultó si la obra continuará con otra actriz en el lugar que ocupaba Ernestina.

“Veremos. Es muy difícil todo”, respondió Ramos, sin poder confirmar cómo seguirá el proyecto.

Fue entonces cuando el actor compartió la breve pero significativa conversación que mantuvo con Milka Truol durante el entierro de la conductora.

“No sé si rompo la intimidad, pero la madre decía ayer: ‘¿Y a quién van a poner? Ella tenía una energía muy fuerte. Necesitan a alguien acorde’”, reveló Diego Ramos.

Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente (Foto: captura de redes sociales).

Murió Ernestina Pais

El 26 de junio, Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente ferroviario.La conductora falleció luego de que el vehículo que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel deSan Isidro.