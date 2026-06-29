La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio en un trágico accidente ferroviario, conmocionó al mundo del espectáculo. Entre las personas más afectadas estuvo Guillermina Valdés, quien había construido una profunda amistad con la conductora durante los ensayos y las funciones de El divorcio del año.

Aunque muchos de sus compañeros de elenco, entre ellos José María Muscari, Fabián Vena, Rochi Igarzábal, Juan Palomino y Diego Ramos, estuvieron presentes tanto en la sala velatoria de Zuccotti como en el entierro en el Cementerio de la Chacarita, Guillermina eligió despedirla de otra manera.

En una entrevista con Moria Casán, la actriz explicó por qué no asistió al último adiós de su amiga.

Guillermina Valdés explicó por qué no fue al último adiós de Ernestina Pais (foto Movilpress)

Guillermina Valdés habló del dolor por la muerte de Ernestina Pais

Visiblemente conmovida, Valdés recordó el entusiasmo que tenía Ernestina por esta nueva etapa de su carrera como actriz.

“Es injusto por su alegría, por su agradecimiento a este momento personal. La vida le estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo. Ella me decía: ‘No me imaginaba que en este momento de mi vida iba a comenzar una carrera como actriz’”, expresó en La Mañana con Moria por eltrece.

Ernestina Pais falleció luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Guillermina Valdés explicó por qué no fue al último adiós de Ernestina Pais (Foto de eltrece)

Luego, Guillermina contó que, aunque dejó la obra por cuestiones laborales, nunca perdió el contacto con la conductora.

“Yo me abrí porque no podía irme de gira. Fue un duelo que hicimos juntas, un cierre, pero seguimos hablando hasta hace tres días porque iniciamos un vínculo hace siete u ocho meses y seguíamos en contacto. Nos queremos mucho y quiero mucho a su hijo”, aseguró.

La actriz también reveló una coincidencia que la impactó profundamente: ese mismo día había visto a Benicio Guyot, el hijo de Ernestina.

“Fui a la peluquería y nos sacamos una foto. Él se la mandó a la mamá y, a las tres horas, me enteré de la noticia. Fue tremendo. Había estado con su hijo dándome besos y abrazos. Lo amo a Beni”, contó, quebrada.

Guillermina Valdés explicó por qué no fue al último adiós de Ernestina Pais (Foto Movilpress)

Por qué Guillermina Valdés no fue al velorio de Ernestina Pais

Finalmente, la actriz explicó los motivos por los que decidió no asistir ni a la sala velatoria ni al entierro.

“Yo tengo mis tiempos, como todos. Cada uno procesa las cosas de una manera distinta. Vi la invitación y pensé que iba a ser algo muy chiquito, muy cerrado. Hablé con Ben todos los días y me quedo tranquila porque, de alguna manera, pude estar cerca de su hijo y que sepa que cuenta conmigo”, expresó.

Tras escucharla, Moria Casán también le envió un mensaje de cariño a Benicio.

“Y cuenta conmigo también. Benicio me escribió ayer”, concluyó la conductora.