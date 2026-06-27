La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa avanzando y en las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la periodista, quien falleció el viernes tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de Vicente López.

Según el informe preliminar incorporado a la causa, la conductora sufrió un grave traumatismo de cráneo, conforme a la información que dio TN, además de una laceración hepática y una contusión en el bazo, lesiones compatibles con un impacto de gran violencia.

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Conforme a Infobae, la causa está caratulada como averiguación de causales de muerte y está a cargo de la fiscal Paula Hertrig. Durante el procedimiento, los especialistas también tomaron muestras de sangre, orina y ADN para realizar análisis toxicológicos, además de otros análisis para completar las pericias.

CÓMO FUE EL ACCIDENTE EN EL QUE MURIÓ ERNESTINA PAIS Y CÓMO LOGRARON IDENTIFICARLA

El siniestro en el que murió Ernestina Pais ocurrió alrededor de las 19:25, cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, pese a que las barreras ya estaban bajas.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el Honda City que conducía ingresó al cruce y fue impactado en el lateral por una formación que circulaba en dirección a Delta. La violencia del choque provocó su muerte en el acto.

Según trascendió, los efectivos policiales de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5.ª de la Policía Bonaerense confirmaron la muerte de la conductora, sin embargo, no pudieron reconocer de inmediato a la víctima debido a las graves lesiones.

Ante la sospecha de que se trataba de ella, los agentes se dirigieron hasta su domicilio. Allí, sus familiares intentaron comunicarse con ella por teléfono y el sonido del celular proveniente del interior del vehículo confirmó finalmente su identidad.