La muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, provocó una profunda conmoción. La conductora falleció luego de que el auto en el que viajaba fuera arrollado por un tren en un paso a nivel de San Isidro, una noticia que generó un fuerte impacto entre colegas, amigos y fanáticos.

En medio del dolor por su partida, comenzaron a viralizarse los últimos posteos que Ernestina compartió en sus redes sociales apenas unas horas antes del fatal accidente.

Uno de ellos estaba relacionado con “El Divorcio”, la obra teatral que protagonizada junto a Juan Palomino, Romina Gaetani, Diego Ramos y Rochi Igarzábal. En la imagen, la periodista promocionó la incorporación de nuevas funciones y escribió un entusiasta mensaje: “Se agregan destinos. ¡Gracias, vida!”.

Pero hubo otra publicación que llamó especialmente la atención de sus seguidores. Ernestina reposteó un video animado en el que un personaje, acostado en una cama, aparece acompañado por la frase en inglés “I mean the world to me” (“Significás el mundo para mí”), una historia que, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, adquirió una carga emocional aún mayor.

Las publicaciones fueron realizadas pocas horas antes del accidente que terminó con su vida y hoy se multiplican entre los usuarios que las recuerdan con tristeza.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ernepais) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@ernepais) Por: Fabiana Lopez

MURIÓ ERNESTINA PAIS A LOS 54 AÑOS: SU AUTO FUE ARROLLADO POR UN TREN EN SAN ISIDRO

Una noticia conmocionó al mundo del espectáculo y los medios este viernes. Ernestina Pais murió a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente ferroviario en San Isidro.

La información fue confirmada en TN, donde detallaron que la conductora perdió la vida luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa: “Ocurrió una desgracia. Lamentablemente, falleció Ernestina Pais”, expresaron al aire.

Según la información publicada por Infobae, la conductora conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, con la barrera baja.

Ernestina Pais y un momento muy complicado.

Fue en ese momento cuando el vehículo fue impactado por una formación del Tren de la Costa sobre el lateral del conductor. Mientras la noticia comenzaba a difundirse, en el lugar trabajaban bomberos, personal policial y peritos para determinar cómo ocurrió el siniestro. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.