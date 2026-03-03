La información de que Ernestina Pais protagonizó un choque en Avenida del Libertador al 600 surgió desde el municipio de Vicente López, pero la actriz de El Divorcio del Año salió a negar todo.

El dato más escandaloso es que Ernestina se habría negado a someterse al test de alcoholemia bajo la excusa de que le daría positivo debido a las medicaciones que toma.

En base al reporte policial que consignó TN, el siniestro ocurrió cuando el vehículo Honda de Pais impactó contra un Alfa Romeo.

Ernestina Pais (Foto: Movilpress).

Y si bien no hubo heridos y solo se registraron daños materiales, dada la actitud de la actriz le labraron un acta y le secuestraron el auto, que fue trasladado al playón municipal.

Así desmintió Ernestina Pais la versión policial

Como la noticia ya había sido comentada en Los Profesionales de Siempre y luego en A la Tarde, la propia Ernestina se comunicó con el periodista Alejandro Castelo para contar su verdad.

José María Muscari, Guillermina Valdés, Rocío Igarzabal, Fabián vena, Ernestina Pais y Juan Palomino en el estreno de El Divorcio del Año. (Foto: @Movilpress)

“Estoy en mi casa. Me empezó a sonar el teléfono un montón y, bueno, acá estoy, en casa”, expresó.

Pasa sacarse todas las dudas, en el programa de América le consultaron si había participado de algún altercado vial y ella enfatizó: “No. No”.

“Claramente, sí. Desmiento todo”, concluyó Ernestina Pais.