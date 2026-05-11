Ed Sheeran se convirtió en una de las figuras más exitosas de la música internacional gracias a una fórmula que combina letras personales, melodías pegadizas y una conexión única con el público. A lo largo de los años, el artista británico no solo acumuló premios y récords históricos, sino también una fortuna multimillonaria construida a base de discos, giras y streaming.
Con canciones como Shape of You, el cantante logró dominar las plataformas digitales y posicionarse entre los músicos más escuchados del planeta. El tema se transformó en uno de los mayores éxitos comerciales de la última década y generó ingresos millonarios en regalías y reproducciones.
CÓMO ED SHEERAN CONSTRUYÓ SU FORTUNA MILLONARIA
Antes de alcanzar la fama global, Ed Sheeran comenzó tocando en bares pequeños del Reino Unido y vendiendo sus propios CDs de forma independiente. Durante años construyó una base de seguidores desde abajo, escribiendo canciones y autoproduciendo su música.
Su carrera cambió radicalmente en 2011 con el lanzamiento de su álbum debut +, que lo posicionó rápidamente como una de las nuevas grandes figuras del pop internacional.
A partir de allí, el crecimiento fue imparable: giras mundiales, millones de discos vendidos y canciones que rompieron récords en Spotify y YouTube.
SHAPE OF YOU, LA CANCIÓN QUE LE HIZO GANAR MILLONES
El mayor fenómeno de su carrera llegó con Shape of You. La canción superó los 3.000 millones de reproducciones en Spotify y más de 6.000 millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en uno de los temas más escuchados de todos los tiempos.
Solo en Spotify, el hit habría generado más de 13 millones de dólares en ingresos, mientras que las regalías continúan produciendo millones cada año. Además, el sencillo vendió millones de copias alrededor del mundo y consolidó definitivamente a Sheeran como una de las figuras más rentables de la industria musical.
Después de varios años de ausencia, Ed Sheeran confirmó su regreso a Argentina con un show programado para el 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de su nueva gira internacional “LOOP Tour”.
La noticia generó enorme expectativa entre sus fanáticos argentinos, especialmente después de su última visita en 2019.
CUÁNTO DINERO TIENE ED SHEERAN EN 2026
Actualmente, la fortuna de Ed Sheeran está estimada en alrededor de 200 millones de dólares. Gran parte de ese patrimonio proviene de sus giras internacionales, derechos de autor y reproducciones en plataformas digitales.