Ed Sheeran se convirtió en una de las figuras más exitosas de la música internacional gracias a una fórmula que combina letras personales, melodías pegadizas y una conexión única con el público. A lo largo de los años, el artista británico no solo acumuló premios y récords históricos, sino también una fortuna multimillonaria construida a base de discos, giras y streaming.

Con canciones como Shape of You, el cantante logró dominar las plataformas digitales y posicionarse entre los músicos más escuchados del planeta. El tema se transformó en uno de los mayores éxitos comerciales de la última década y generó ingresos millonarios en regalías y reproducciones.

CÓMO ED SHEERAN CONSTRUYÓ SU FORTUNA MILLONARIA

Antes de alcanzar la fama global, Ed Sheeran comenzó tocando en bares pequeños del Reino Unido y vendiendo sus propios CDs de forma independiente. Durante años construyó una base de seguidores desde abajo, escribiendo canciones y autoproduciendo su música.

Su carrera cambió radicalmente en 2011 con el lanzamiento de su álbum debut +, que lo posicionó rápidamente como una de las nuevas grandes figuras del pop internacional.

A partir de allí, el crecimiento fue imparable: giras mundiales, millones de discos vendidos y canciones que rompieron récords en Spotify y YouTube.

Ed Sheeran poses at the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' in New York City, New York, U.S., May 6, 2024. REUTERS/Andrew Kelly Por: REUTERS

SHAPE OF YOU, LA CANCIÓN QUE LE HIZO GANAR MILLONES

El mayor fenómeno de su carrera llegó con Shape of You. La canción superó los 3.000 millones de reproducciones en Spotify y más de 6.000 millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en uno de los temas más escuchados de todos los tiempos.

Solo en Spotify, el hit habría generado más de 13 millones de dólares en ingresos, mientras que las regalías continúan produciendo millones cada año. Además, el sencillo vendió millones de copias alrededor del mundo y consolidó definitivamente a Sheeran como una de las figuras más rentables de la industria musical.

Después de varios años de ausencia, Ed Sheeran confirmó su regreso a Argentina con un show programado para el 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de su nueva gira internacional “LOOP Tour”.

Ed Sheeran attends the fifth annual Academy Museum Gala in Los Angeles, California, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni Por: REUTERS

La noticia generó enorme expectativa entre sus fanáticos argentinos, especialmente después de su última visita en 2019.

CUÁNTO DINERO TIENE ED SHEERAN EN 2026

Actualmente, la fortuna de Ed Sheeran está estimada en alrededor de 200 millones de dólares. Gran parte de ese patrimonio proviene de sus giras internacionales, derechos de autor y reproducciones en plataformas digitales.