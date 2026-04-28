Después de una larga espera, Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina con un show que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año.

El artista británico se presentará el 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán), en el marco de su nueva gira internacional “LOOP Tour”.

Pero eso no es todo: el anuncio vino con una sorpresa que revolucionó a los fans. El show contará con la participación especial de FINNEAS, reconocido músico, productor y colaborador clave en la carrera de Billie Eilish, que llegará por primera vez en este formato al país.

Un regreso muy esperado

La última visita de Sheeran a Buenos Aires fue hace 7 años, por lo que su vuelta genera una expectativa enorme. Esta nueva gira promete una experiencia completamente renovada, tanto en lo visual como en lo musical.

El “LOOP Tour” incluirá canciones de su último álbum, Play (2025), junto a los hits que lo convirtieron en uno de los artistas más escuchados del mundo.

Ed Sheeran vuelve a la Argentina después de 7 años. Foto: prensa

Cómo es Play, el disco que marcó una nueva etapa

El nuevo trabajo de Sheeran explora sonidos globales con influencias de la música de India y Persia, fusionadas con su raíz folk irlandesa. El resultado es un álbum innovador, con un fuerte perfil pop pero con una identidad sonora distinta.

Tras su lanzamiento, Play alcanzó el puesto número 1 en múltiples países, incluyendo Reino Unido, Alemania, Australia y Nueva Zelanda.

Además, el artista lanzó una versión reimaginada: Play – The Remixes EP, con colaboraciones junto a destacados músicos del sur de Asia como Arijit Singh y Karan Aujla.

Cuándo salen las entradas y cómo comprarlas

Las entradas estarán disponibles de la siguiente manera:

Preventa exclusiva BBVA: 4 de mayo a las 12 hs (con 6 cuotas sin interés)

Venta general: 5 de mayo a las 12 hs (también con beneficio BBVA)

Los tickets se podrán adquirir únicamente a través de Livepass.com.ar.

Fechas del “LOOP Tour” en Sudamérica

El tramo latinoamericano de la gira incluye paradas en:

Santo Domingo

San Juan

Bogotá

Lima

Quito

Ciudad de Guatemala

San José

Santiago de Chile

Asunción

Buenos Aires

San Pablo

Un show que promete hacer historia

Con una puesta completamente nueva, un repertorio renovado y la presencia de FINNEAS como invitado de lujo, el regreso de Ed Sheeran a la Argentina no es solo un recital: es un evento que apunta a convertirse en uno de los más memorables del 2026.

La cuenta regresiva ya empezó.