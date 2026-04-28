La escapada romántica de la China Suárez y Mauro Icardi volvió a captar la atención mediática internacional.

La actriz y el futbolista compartieron en redes sociales imágenes de su descanso en Turquía, donde aprovecharon los primeros días cálidos de la primavera para relajarse frente al mar, entre selfies, mates y postales que rápidamente se viralizaron.

Según publicaron, la pareja disfruta de unos días lejos de las polémicas y del ritmo intenso de sus agendas laborales.

Las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi con su mascota: fotos y videos en las playas turcas | Créditos: Instagram @mauroicardi

Las fotografías exhiben a la China y a Icardi, caminando por la playa y compartiendo momentos cotidianos, en un clima distendido que contrasta con los meses cargados de exposición mediática que atravesaron recientemente.

La escapada tuvo lugar en la costa turca, país donde el delantero desarrolla actualmente su carrera deportiva. Desde allí, la actriz publicó distintas imágenes contemplando el paisaje marítimo, mientras que Icardi también dejó ver parte de la intimidad del viaje.

Las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi con su mascota: fotos y videos en las playas turcas | Créditos: Instagram @mauroicardi

ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ, CON SU MASCOTA

La pareja pasó un día de playa en buena compañía: con Tano, el cane corso con el que Icardi vive hace años.

En el material publicado se ve al futbolista y a la actriz con el perro, que tiene especial conexión con el jugador de Galatasaray.