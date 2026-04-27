A 13 días de la eliminación de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano Generación Dorada, las chicanas de los participantes a Manuel Ibero por sus presuntos sentimientos hacia la influencer derivaron en una inesperada comparación: Mauro Icardi.
Lola había ingresado al reality estando de novia con Fran, y durante su estadía su vínculo cercano, tanto emocional como físico, con Manuel, ex de Zoe Bogach, generó todo tipo de comentarios dentro de la casa.
En ese contexto, Titi lanzó una referencia directa al futbolista, recordando la famosa “Icardiada” a Maxi López, término que suele usarse para hablar de traiciones o intromisiones en una pareja consolidada.
Lo que los jugadores no saben es que Lola terminó su relación por supuestas infidelidades.
Más sobre este tema
GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: COMPARARON A MANUEL IBERO CON MAURO ICARDI
Manuel: -Están diciendo algo que no siento.
Yipio: -Una cosa es lo que vos sentís y otra cosa es nuestra persepción. Yo lo único que voy a decir es Lola es “avivate. Tu sueño era entrar a Gran Hermano, dejá todo y vení por él”.
Lolo: -Pará, mirá si esto lo esta viendo Lola abrazada con el novio.
Titi: -Si su sueño era entrar a Gran Hermano ya lo hizo.
Yipio: -Y bueno, se estará riendo de las pelotudeces que decimos. Somos nosotros los que estamos obsesionados con eso. Él dijo que no.
Manu: -Claro.
Lolo: -Yo estoy segura de que el novio de Lola lo odia. ¡Lo odia!
Nazareno: -Posiblemente.
Lolo: -Manu, vos sabé que con el novio de Lola no te vas a llevar bien. Si Lola está con el novio ni siquiera la vas a ver.
Yipio: -Hay dos opciones: una es que terminen en pareja y la otra es que no la veas nunca más. Amiga tuya nunca va a ser.
Manu: -Es mi amiga. Corta.
Nazareno: -Abrí el paragua porque todo cambia. Puede ser tu amiga o puede ser tu novia.
Manu: -No va a ser mi novia porque no.
Yipio: -Va a ser una amistad fugaz porque no puede tener más trato contigo después de todo lo que pasó. Te imaginas si llea a subir una foto, vos, el novio y Lola los comentarios de esa foto.
Titi: -Icardi.
Tamara: -Icardi, jajaja.
Manu: -Me están queriendo bajar estas hijas de mil.
Nazareno: -Son malas.