Zoe Bogach y Lola Tomaszeuski protagonizaron un tenso y picante momento en la tribuna de Gran Hermano Generación Dorada cuando Santiago del Moro las puso frente a frente al hablar de Manuel Ibero, actual participante del reality.

Todo comenzó cuando el conductor aprovechó que ambas estaban cerca para indagar sobre sus sentimientos hacia Manu.

Cabe recordar que Tomaszeuski había contado en un stream de Telefe que recibió fotos y videos sobre presuntas infidelidades de su novio, Fran, lo que la llevó a tomar distancia. Mientras tanto, él se encuentra de vacaciones en Bali y no vería con buenos ojos el vínculo que ella tuvo con Manuel dentro del reality.

Zoe Bogach y Lola Tomaszeuski, cara a cara en Gran Hermano por Manuel (captura de Telefe)

Zoe Bogach y Lola Tomaszeuski se enfrentaron en Gran Hermano por Manuel Ibero

Santiago del Moro: -Lola, ¿ahora te gusta Manu?

Lola Tomaszeuski: -No, conté lo otro. No dije que me gustaba Manu.

Santiago: -¿Cortaste con tu ex?

Lola: -Me enteré de cosas. Me mandaron muchas fotos, muchos videos que no me gustaron. Nos debemos una charla (él está en Bali).

Santiago: -Zoe me levanta la mano.

Zoe Bogach: -Yo la re entiendo a Lola, le está pasando lo mismo que me pasó a mí. Igual quiero decir que ella no fue ninguna santa en la casa.

Lola: -Sí, yo fui santa. Yo hablé con mi novio antes de entrar en la casa.

Santiago: -Zoe, ¿para vos Lola está enamorada de tu ex?

Zoe: -Sí, tiene sentimientos. Sí, sí, sí.

Santiago: -¿Tenés sentimientos, Lolita?

Kennys Palacios: -¡Y Manu también!

Zoe: -Manu puede ser que también.

Santiago: -Kennys pincha.

Zoe: -Él no supera que es el ex peluquero de Wanda y me trata de ex de Manu. ¡Que se calle la boca!

Lola: -Ella no para de hablar de Manu, tanto no superó.