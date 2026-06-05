A 14 años del éxito de Dulce Amor, Sebastián Estevanez habló sobre la posibilidad de volver a compartir un proyecto de ficción con Carina Zampini. La idea estuvo en carpeta durante un tiempo, pero finalmente quedó en pausa.

Además, en una entrevista con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos, el actor contó de qué trabaja actualmente, en medio de la crisis que afectó a la producción de ficciones en la Argentina, y sorprendió con su respuesta.

Sebastián Estevanez reveló de qué trabaja hoy (América TV)

De qué trabaja Sebastián Estevanez lejos de la actuación

Sebastián Estevanez: -Extraño mucho hacer ficción. La idea de Dulce Amor era que sea más en formato serie y después hacer teatro.

Adrián Pallares: -Ahí está la moneda, porque la gente los quiere ver...

Sebastián Estevanez: -De hacerlo, no lo haría por la plata, lo haría por amor a todo lo que fue el proyecto.

Adrián Pallares: -¿De qué estás trabajando?

Rodrigo Lussich: -¿De qué vivís?

Sebastián Estevanez: -Me dedico a los temas inmobiliarios, a la construcción.

Natalie Weber: -Construye casas muy lindas.

Rodrigo Lussich: -¿Pero vos sos arquitecto?

Sebastián Estevanez: -Tengo todo un equipo armado de arquitectos, ingenieros. De todo.

Marcela Baños: -¿Vos no le habías hecho la casa a Marley?

Sebastián Estevanez: -Sí, sí, a Marley sí.

Marcela Baños: -¿Y en la casa de algún otro famoso también estuviste involucrado?

Sebastián Estevanez: -Si vos me lo decís, yo te digo que sí...