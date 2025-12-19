Diciembre trajo una emoción especial para Sebastián Estevanez e Ivana Saccani. Su hija mayor, Francesca, cerró una etapa clave de su vida al finalizar la escuela secundaria, un logro que la familia celebró con orgullo y profunda emoción.

La exmodelo fue quien compartió el momento a través de sus redes sociales, acompañando las imágenes con un mensaje cargado de amor y nostalgia por el paso del tiempo.

Con una sonrisa luminosa y la serenidad propia de quien comienza un nuevo capítulo, Francesca posó en el tradicional acto de graduación del Colegio Northlands, institución donde cursó sus estudios.

Vestida con la túnica y el birrete característicos del establecimiento, la adolescente dejó en evidencia no solo su crecimiento físico, sino también la madurez que fue construyendo a lo largo de los años.

Así está hoy Francesca, la hija mayor de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani | Créditos: Instagram @ivanasaccani

LA FAMILIA DE SEBASTIÁN ESTEVANEZ E IVANA SACCANI

Ivana Saccani eligió palabras simples pero profundas para expresar lo que significó este momento como madre. En su publicación, habló del vértigo de ver crecer a una hija y de la emoción que despiertan los recuerdos de cada etapa vivida.

Su mensaje, atravesado por el orgullo y el amor incondicional, dejó en claro que Francesca no solo culminó un ciclo académico, sino que también se convirtió en una joven con valores sólidos y un corazón enorme.

Sebastián Estevanez, siempre más reservado en sus expresiones públicas, acompañó el festejo con gestos virtuales que reflejaron el mismo sentimiento: reacciones, corazones y apoyo silencioso pero constante.

La familia Estevanez-Saccani, formada también por Benicio, Valentino y Faustino, suele compartir momentos importantes en redes sociales, mostrando una dinámica unida y cercana.