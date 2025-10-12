Durante su paso por Ángel Responde (Bondi Live), Carina Zampini sorprendió al hablar del pasado —y quizás del futuro— de una de las ficciones más recordadas de Telefe: Dulce Amor.
A más de diez años de su estreno, la actriz reveló que junto a Sebastián Estevanez están considerando revivir la historia que marcó una época en la televisión argentina.
“La verdad es que tenemos ganas, con Sebas. Fue una novela que fue un suceso”, confesó Zampini ante Ángel de Brito y el panel del programa.
La actriz recordó cómo aquella historia, que inicialmente estaba pensada para emitirse por la tarde, terminó transformándose en un fenómeno del prime time:
“Era un programa que estaba previsto para las dos de la tarde, y un día nos dijeron que iba a salir a la noche. Íbamos a competir con las novelas de Pol-Ka, que la rompían. Y fue un éxito total”.
De Brito no tardó en remarcar que Dulce Amor sigue teniendo un fuerte grupo de fanáticos, y Zampini coincidió: “Totalmente. La gente quería que eso sea cierto. Se engancharon mucho los hombres también”.
CARINA ZAMPINI SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON ESTEVANEZ
La charla tomó un tono más distendido cuando Popochi Muñoz trajo a colación un viejo rumor sobre la química entre los protagonistas: “Ahí dicen que chapaban en serio”.
Fiel a su estilo, Carina Zampini respondió divertida: “No chapábamos con lengua. Era una novela en donde el beso llegaba como en las de Romay, ¿entendés? Pasaban mil años hasta que un día se besaban”.
Entre risas, también contó los desafíos de las escenas románticas: “Me reía mucho porque después de cada beso tenía que volver a maquillarme. Nos tentábamos mucho con Sebas”.