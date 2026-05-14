A una semana de su esperado debut, “Sottovoce, nadie puede guardar un secreto” ya se perfila como una de las obras más fuertes de la temporada teatral porteña.

Con un elenco encabezado por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, la comedia llegará el próximo 21 de mayo al Teatro El Nacional Sancor Seguros bajo la dirección de Mariano Pensotti.

La obra combina humor, tensión y secretos familiares en una historia atravesada por la ambición, el poder y los vínculos al límite.

El estreno genera enorme expectativa no solo por el regreso de Adrián Suar al teatro, sino también por la potencia de un elenco que reúne figuras muy queridas por el público.

De qué trata “Sottovoce”, la nueva obra de Adrián Suar y Carla Peterson

La historia sigue a Sebastián (Adrián Suar) y Claudio (Fernán Mirás), dos primos y socios que están a punto de vender la empresa textil heredada de sus familias a un grupo norteamericano. Lo que debería ser el día más feliz de sus vidas rápidamente se transforma en una noche caótica.

Una discusión inesperada sobre cómo dividir el dinero desata un conflicto que expone viejas heridas, miserias personales y secretos guardados durante años.

En medio del enfrentamiento aparecen Lola (Carla Peterson) y Romina (Lorena Vega), dos mujeres completamente opuestas que intervienen en la disputa movidas por intereses propios.

Como telón de fondo, una tormenta feroz amenaza con arrasar la ciudad mientras el tiempo para cerrar el millonario acuerdo se agota.

Sottovoce. Foto: prensa

El regreso teatral de Adrián Suar con una apuesta fuerte

“Sottovoce” marca uno de los proyectos teatrales más ambiciosos del año para Adrián Suar, quien además participa como productor general junto a Preludio Producciones. El actor vuelve al escenario acompañado por Carla Peterson, con quien ya compartió exitosos proyectos en televisión y cine.

La dirección está a cargo de Mariano Pensotti, reconocido por su mirada innovadora dentro de la escena teatral contemporánea, mientras que el libro fue escrito por el propio Pensotti junto a Suar.

La combinación entre comedia, drama y crítica a los vínculos de poder aparece como uno de los grandes atractivos de una obra que promete risas, tensión y momentos explosivos.

Cuándo estrena y dónde conseguir entradas para “Sottovoce”

El estreno oficial será el 21 de mayo en el Teatro El Nacional Sancor Seguros de Buenos Aires.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Plateanet, con beneficios especiales para clientes Galicia Visa: 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés.

El elenco completo de “Sottovoce”

Adrián Suar

Carla Peterson

Fernán Mirás

Lorena Vega

Ficha técnica de la obra

La dirección es de Mariano Pensotti, con escenografía de Mariana Tirantte, vestuario de Sofía Di Nunzio e iluminación de Matías Sendón. La música original y los efectos sonoros fueron realizados por Diego Vainer.

La producción general está a cargo de Adrián Suar y Preludio Producciones.