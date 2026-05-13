Este miércoles, el atelier de Gustavo Pucheta y Fabián Paz presentó en un conocido hotel del centro porteño su colección de vestidos de novia 2026 con la presencia de varias figuras de la farándula y del mundo del modelaje argentino.

Asistieron entre otros Moria Casán, Fabián Medina Flores, Flor de la Ve, Leticia Brédice, Romina Ricci, Chloe Bello, Sofía “Jujuy” Jiménez, Mariana Genesio Peña, Fabiana Araujo, y Liliana Parodi.

También participaron del evento en la Mansión Four Seasons Sofía Macaggi, Stephanie Demner, Cande Ruggeri, Andrea Garmendia, Graciela Borges, Nai Awada, Juli Poggio y Mike Amigorena, entre muchos otros.

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Gustavo Pucheta y Fabián Paz (Foto: Movilpress)

Gustavo Pucheta, Moria Casán, Fabián Paz y Flor de la Ve (Foto: Movilpress)

Gustavo Pucheta, Andrea Garmendia y Fabián Paz (Foto: Movilpress)

Moria Casán (Foto: Movilpress)

Flor de la Ve (Foto: Movilpress)

Mike Amigorena (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Chloe Bello (Foto: Movilpress)

Sofía “Jujuy” Jiménez (Foto: Movilpress)

Fabiana Araujo (Foto: Movilpress)

Leticia Brédice (Foto: Movilpress)

Sofía Macaggi (Foto: Movilpress)

Graciela Borges (Foto: Movilpress)

Cande Ruggeri (Foto: Movilpress)

Stephanie Demner (Foto: Movilpress)

Nai Awada (Foto: Movilpress)

Romina Ricci (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Liliana Parodi (Foto: Movilpress)

Mariana Genesio Peña (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Flores, Flor de la Ve, LeticiaRomina Ricci y Chloe Bello (Foto: Movilpress)

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