Este miércoles, el atelier de Gustavo Pucheta y Fabián Paz presentó en un conocido hotel del centro porteño su colección de vestidos de novia 2026 con la presencia de varias figuras de la farándula y del mundo del modelaje argentino.
Asistieron entre otros Moria Casán, Fabián Medina Flores, Flor de la Ve, Leticia Brédice, Romina Ricci, Chloe Bello, Sofía “Jujuy” Jiménez, Mariana Genesio Peña, Fabiana Araujo, y Liliana Parodi.
También participaron del evento en la Mansión Four Seasons Sofía Macaggi, Stephanie Demner, Cande Ruggeri, Andrea Garmendia, Graciela Borges, Nai Awada, Juli Poggio y Mike Amigorena, entre muchos otros.
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