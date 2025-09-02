Este martes, La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) dedicó su emisión a hacer un pormenorizado repaso por los looks de los famosos en el festejo del aniversario número 80 del diario Clarín y así eligieron a los mejor y peor vestidos de la noche.

A raíz de la gran concurrencia, la producción hizo una preselección de celebridades, que estuvo encabezada por Marcelo Tinelli, de impecable smoking negro, que obtuvo un “10” unánime de Fabián Medina Flores, Claudio Cosano, Gabo Usandibaras y Rosina Beltrán.

Foto: Movilpress

Mirtha Legrand, que le dio elegancia al evento, también pasó por la lupa de La Jaula. “Preparen los 10”, anunció el Pollo Álvarez, y no se equivocó ya que los expertos resaltaron su abrigo, aunque solo obtuvo ese puntaje de Fabián, Gabo, y Cosano, ya que la uruguaya consideró que el saquito le bajaba puntos.

LA JAULA DE LA MODA ELIGIÓ A LOS MEJOR Y PEOR VESTIDOS DE LA GALA DE LOS 80 AÑOS DE CLARÍN

Susana Giménez dividió las aguas entre el panel ya que, si bien Fabián Medina Flores le dio un “10” por su categoría de diva, Rosina se lo bajó a la mitad. Cosano trató de salvar la situación y usó su “paletita” de “10” y Gabo un “9” debido a que no le gustó su peinado.

Foto: Movilpress

La siguiente en la lista fue Moria Casán, que llevó un vestido largo color chocolate que recibió un “9” de Medina Flores, un “10” de Usandibaras, un “20” de Rosina porque “es su favorita” y un “9” de Cosano.

Foto: Movilpress

El último fue Mario Pergolini que eligió un look de sobrio saco y corbata con “sweater de director” según Fabián, que le otorgó un “”, mientras que Rosina y Gabo optaron por un “3”. “Es el típico tachero de los ´90”, le dijo Cosano, que selló con un “5” salvador, que dejó al conductor de Otro día perdido con el peor promedio de la noche.

