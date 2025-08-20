Este miércoles, La Jaula de la Moda le dedicó su programa a hacer un pormenorizado repaso de los looks de los famosos en la Cena Anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos y así eligieron a los mejor y peor vestidos de la noche.
La primera en pasar por la lupa de Fabián Medina Florez, Claudio Cosano, Flor Regidor y Ailén Bechara fue Pampita que junto a Martín Pepa obtuvo 10-10-10-9. Pegaditos a ellos, Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich obtuvieron 8-7-5-5, con críticas al peinado y maquillaje de la periodista.
Luciana Salazar y su ajustado vestido verde también fue evaluado por Flor (5), Ailén (6), Claudio (7) y Fabián (7), que acusó a Polino por bajarle nota con su presencia en la foto. “Para lo que es ella, estuvo prudente”, dijo Fabián, en referencia a lo osado del look de la modelo.
LA JAULA DE LA MODA ELIGIÓ A LOS MEJOR Y PEOR VESTIDOS DE LA GALA A BENEFICIO DE MARGARITA BARRIENTOS
María Belén Ludueña, la conductora, obtuvo por su parte 9-10-9 y abstención por parte de Cosano. Fabián Medina Flores agradeció que, pese a las luces, se apreciara el trabajo del vestido de la conductora de Mujeres Argentinas.
Mercedes Ninci, acusada de ir en camisón al evento, fue puntuada por Cosano con un “7”, un “6” por Medina Flores, “6” de Flor y “8” de Ailén. Los especialistas quedaron impresionados con el video que publicó Barby Franco de su look y le dieron 8-8-7-8.
Facundo Arana y María Susini también fueron evaluados y obtuvieron, en conjunto, un 8-6-8-7 que los dejó arriba en la tabla. Panam, que fue acusada por los televidentes de haber ido muy formal por sus jean y zapatillas, obtuvo un 7-6-8-7, con opiniones dividas.
