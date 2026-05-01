La película Turno de día se sumó al catálogo de Netflix como una propuesta que mezcla acción, comedia y terror, con una premisa tan simple como efectiva: un cazador de vampiros que intenta sobrevivir en un mundo cada vez más peligroso.

Protagonizada por Jamie Foxx, la producción de casi dos horas de duración logró captar la atención del público ni bien fue subida al catálogo de la plataforma de la N roja.

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Dirigida por J. J. Perry en su debut como realizador -tras una extensa carrera como coordinador de escenas de acción-, el film cuenta con guion de Tyler Tice y Shay Hatten, este último conocido por su trabajo en la saga John Wick.

De qué trata Turno de día

Turno de día es una película que combina acción, comedia y elementos sobrenaturales, centrada en la vida de Bud Jablonski, un padre separado que vive en Los Ángeles y trabaja aparentemente como limpiador de piscinas.

Sin embargo, su verdadero oficio es mucho más peligroso: caza vampiros para vender sus colmillos y así conseguir dinero. Su principal motivación es mantener a su hija y evitar que su exesposa se la lleve a otra ciudad por problemas económicos.

Turno de día se sumó al catálogo de Netflix como una propuesta que mezcla acción, comedia y terror.

Para mejorar sus ingresos, Bud intenta reincorporarse a un sindicato oficial de cazadores, lo que lo obliga a seguir estrictas reglas y a trabajar junto a Seth, un empleado administrativo sin experiencia en combate que aporta un tono humorístico a la historia.

A medida que avanza la trama, ambos se enfrentan a distintos vampiros, pero también a una poderosa líder vampírica que busca vengarse de Bud, elevando el nivel de peligro.

El tráiler oficial de la película Turno de Día, en Netflix.

La película combina escenas de acción intensas con momentos cómicos, mostrando tanto el lado familiar del protagonista como su vida secreta dentro de un mundo sobrenatural oculto.

Aun así, la película destaca por sus escenas de acción -herencia directa del perfil de su director- y por su ritmo ágil, que evita el aburrimiento. Este enfoque la acerca más a una “buddy movie” que a un clásico relato de terror, priorizando el humor y la adrenalina sobre el suspenso.

Producción, estilo y curiosidades

El proyecto también se apoya en un elenco con figuras reconocidas y en una estética claramente hollywoodense. La ambientación en Los Ángeles y la idea de una sociedad secreta de cazadores de vampiros aportan un tono fantástico que convive con situaciones cotidianas.

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Además, el hecho de que J. J. Perry provenga del mundo de las dobles de acción se traduce en coreografías de combate elaboradas, uno de los puntos más valorados incluso por las críticas más negativas.

Por otro lado, Foxx destacó el trabajo de la actriz mexicana Karla Souza, quien es la villana de la cinta. El actor señaló que ella le da otro matiz a la cinta. “Fue genial tenerla, y que ella trajera ese, cómo decirlo, sabor latino, a falta de una palabra mejor, le da otro matiz”, precisó.

Un cazador de vampiros que intenta sobrevivir en un mundo cada vez más peligroso.

Cómo es el reparto el Turno de día