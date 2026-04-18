A más de tres décadas de su estreno, Zona de impacto volvió a ubicarse en el centro de la escena tras su reciente llegada a Netflix, donde rápidamente alcanzó el puesto número uno entre lo más visto a nivel global. El fenómeno no resulta del todo llamativo: ver a Bruce Willis en pantalla genera ciertas cosquillas dado su estado de salud, además del poder siempre vigente de los clásicos del cine de acción de los años 90.

Dirigida y coescrita por Rowdy Herrington, quien también trabajó en Road House, la película fue escrita junto a Marty Kaplan. El film tiene una duración de 101 minutos y combina elementos de thriller policial, acción y misterio.

De qué trata Zona de impacto

La historia sigue a Tom Hardy, un detective de homicidios de Pittsburgh, perteneciente a una familia con varias generaciones dentro de la policía. Hardy está convencido de que un asesino en serie que arroja a sus víctimas al río podría ser un policía, lo que lo pone en conflicto con sus superiores y colegas.

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Tras denunciar esta hipótesis, es apartado del caso y degradado a la patrulla fluvial. Años después, los crímenes resurgen con un patrón similar, lo que lo lleva a iniciar su propia investigación desde fuera del sistema.

En paralelo, la historia personal del protagonista -marcada por la muerte de su padre durante la persecución del crimina- añade un tono más oscuro y emocional al relato.

Bruce Willis interpreta a Tom Hardy, un detective de homicidios.

Con persecuciones, giros narrativos y un clima constante de sospecha, la película construye un thriller clásico en el que nadie parece estar completamente libre de culpa.

Éxito tardío pese a las críticas

En su estreno en 1993, la cintal tuvo un rendimiento comercial aceptable, pero fue duramente cuestionada por la crítica. En sitios especializados, obtuvo calificaciones bajas y comentarios que apuntaban a una trama predecible y a personajes poco desarrollados.

Sin embargo, el tiempo le dio una segunda oportunidad. Su llegada al streaming generó un inesperado revival, posicionando la película más vista en varios países, con el plus de un ícono de las películas de acción como Willis.

El tráiler de la película Zona de Impacto,, con Bruce Willis.

Además, el film cuenta con ingredientes clásicos que siguen funcionando: un detective atormentado, un asesino en serie enigmático y una trama que mezcla lo personal con lo profesional.

Producción y curiosidades

El rodaje se realizó en Pittsburgh y originalmente la película iba a llamarse Three Rivers. Sin embargo, tras malas reacciones en funciones de prueba, el estudio decidió reescribir y remontar parte del material, lo que derivó en cambios importantes en el tono y la historia.

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Estas modificaciones generaron tensiones durante la producción, especialmente entre el director y Bruce Willis. Aun así, el resultado final logró convertirse en un producto representativo de su época, con escenas de acción y una ambientación urbana muy característica.

Dos figuras como Bruce Willis y Sarah Jessica Parker en Zona de impacto.

Cómo es el reparto de Zona de impacto