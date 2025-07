La serie 'And Just Like That’, continuación de la icónica Sex and the City, reintroduce al personaje de Carrie Bradshaw y sus amigas en una etapa completamente diferente de la vida.

Ambientada 20 años después del original que supo marcar una época, la historia protagonizada por Sarah Jessica Parker que se puede ver por Max explora los cambios en los vínculos, las prioridades y las identidades de sus protagonistas durante la madurez.

Qué cambios experimentará Carrie en ‘And Just Like That’

Sarah Jessica Parker habló en una entrevista con Fotogramas acerca de la transformación de Carrie, su incursión en la ficción literaria, la convivencia con su mascota y la complejidad de su relación con Aidan, marcando también lo enriquecedor que fue grabar fuera de la ciudad icónica de Estados Unidos.

¡Atención, puede haber spoiler!

El personaje deja su histórico apartamento de soltera para mudarse a un amplio piso en Gramercy Park, un cambio que representa una nueva etapa para la escritora, quien busca afianzar su vínculo con Aidan… pero siempre surgen inconvenientes.

Carry, con nuevo departamento e interacciones, como con el personaje de Sarita Choudhury.

Durante esta nueva temporada Carrie convive con su mascota y escribe ficción por primera vez, dejando de lado sus tradicionales columnas periodísticas.

“Me encanta esta temporada, tiene un nuevo hogar, por fin tiempo para su mascota y ves cómo ese gato se integra en su vida. Y las maneras en que Carrie está sola son diferentes“, reveló la actriz al sitio español especializado en cine y series.

El tráiler de la tercera temporada de And Just Like That, el spin off de Sex and the City.

Respecto a abandonar Nueva York, sostuvo que “fue muy divertido”. Y hasta deslizó haberse “sentido plena” al trabajar con Sarita Choudhury, la inglesa que se convirtió en nueva compañera de elenco en And Just Like That.

Qué pasará con Charlotte en la serie

Kristin Davis, quien se pone en la piel de Charlotte York, debe enfrentar retos que tienen que ver con la comedia física. “Es bastante difícil. Hay comedia física y algunas cosas sobre las que pensaba: ‘Espero estar haciéndolo bien’. Pero eso es lo que uno busca como intérprete, salir un poco de su zona de confort“, confió la actriz que supo ser nominada a los Emmy y a los Globos de Oro décadas atrás.

La sexualidad de Miranda

La sexualidad de Miranda, siempre en el centro de la escena de la serie de Max.

Miranda Hobbes, interpretada por Cynthia Nixon, seguirá explorando su identidad sexual. Después de romper con Che, quien le abrió la puerta a un mundo que antes no le parecía atractivo, comienza a deambular en el mundo de las citas con mujeres, un punto que la lleva a pensar acerca de los cambios de su personaje. “Creo que Miranda evolucionó porque se quedó maravillada por una persona, Che”, analizó.

La ausencia de Samantha Jones

El vacío narrativo producto de la ausencia de la audaz y desenfadada Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall en la serie original, se sigue sintiendo.

Los críticos lo marcan desde el comienzo de la secuela de Sex and the City, y los rumores siempre apuntaron hacia ciertas tensiones generadas en el pasado entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, que supieron alimentar debates sobre un posible regreso del personaje.