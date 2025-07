Quienes cayeron rendidos ante esta inusual serie de culto argentina, pueden dejar de mirar el almanaque porque regresa División Palermo, con su segunda y última temporada a la pantalla de Netflix.

La multipremiada serie, ganadora del Emmy Internacional a Mejor Serie de Comedia y los Premios Cóndor de Plata y los Produ Awards, retoma su humor negro y crítica social, con Santiago Korovsky nuevamente a cargo de la dirección y al frente de un reparto que suma nuevas figuras de peso y más acción que nunca.

// De qué trata Los sobrevivientes, la impactante serie de 6 capítulos de Netflix

La historia de División Palermo sigue a un singular escuadrón creado en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, compuesto por personas con discapacidades y pertenecientes a minorías, con el resultado de una idea de marketing y relaciones públicas para mejorar la imagen.

Sin embargo, pronto los personajes deben enfrentar situaciones de alto riesgo y es entonces cuando, pese a sus limitaciones, revelan habilidades sorprendentes y un valor admirable, lo que los convierte en héroes.

De qué trata de la segunda temporada de División Palermo

La segunda temporada de la serie de culto “se adentra en una ciudad aún más caótica, donde las mafias se reagrupan, la violencia se intensifica y una nueva amenaza avanza sin freno”.

La segunda temporada de División Palermo llega a la pantalla de Netflix.

En la presentación de la segunda temporada, Netflix también contó. “La Guardia Urbana se expande y el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca. Para investigar a una banda criminal que opera desde el café de especialidad Cuero Café, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld. La ciudad no está lista. La División Palermo muchos meses”.

“Hace años me apareció una imagen de una ficción en la que formaba parte de una fuerza de seguridad. Me parecía que al ser un judío de clase media en Argentina había una especie de contradicción que podía jugar para el lado del humor absurdo. Y me imaginé a mi grupo de amigos formando parte”, contó Korovsky, el cerebro detrás de la serie.

Y respecto de su éxito reveló. “Me sorprendió la transversalidad de la gente que lo vio. Es muy amplio porque le gusta a mucha gente de diferentes edades y distintas clases sociales”.

Quiénes se suman a División Palermo segunda temporada

La nueva temporada en Netflix contará con los protagonistas que vienen de la primera parte, como Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas y Facundo Bogarín.

Juan Minujín es una de las caras nuevas que tendrá División Palermo.

Pero también aparecen caras nuevas, y entre ellas algunas de mucho calibre para potenciar el éxito que se vislumbra del envío: Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky

Cabe recordar que en el último año la serie sufrió dos pérdidas. Primero la muerte de Nilda Sindaco, en 2024, quien supo interpretar a Betty; así como la reciente partida de Julio Marticorena a los 84 años, en mayo del 2025.

// Netflix confirmó el estreno de Happy Gilmore 2, la secuela del clásico de Adam Sandler

Cuándo se estrena División Palermo 2

Netflix anunció que la segunda de División Palermo se estrenará el 17 de julio. Vale recordar que la primera parte fue toda una sensación, y hasta estuvo cinco semanas de forma consecutiva en el top 10 en Argentina.